Vázquez espera la llamada de la sub 19

El jugador del Unicaja Manu Vázquez, que esta temporada jugó cedido en el Navarra de la LEB Plata, espera una llamada de la selección española sub-19 para disputar el Mundial y definir en próxima fechas su futuro.

El prometedor alero onubense, de 18 años y 2,02 metros de estatura, fue internacional en varias categorías inferiores y está en la preselección de España para el Campeonato del Mundo sub-19 que se disputará en El Cairo del 1 al 9 de julio.

Tiene un año más de contrato en Málaga y está pendiente de despejar su futuro

"Estoy en la preselección y de momento no me han llamado, pero me gustaría estar", declaró Vázquez, que ha recordado que ha jugado con España en todas las categorías desde la sub-12, salvo en la sub-17 por una lesión, y que tiene un bronce europeo sub-16.

Manu Vázquez aún tiene un año más de contrato con el Unicaja y afirmó que sus opciones pasan por quedarse en el club malagueño, aunque sabe que tendrá "difícil" contar con minutos, estar en el segundo equipo o jugar en un conjunto de la LEB Plata o la LEB Oro, como cedido o traspasado.

"Ahora mismo tengo un abanico amplio de opciones y mi representante está trabajando en ello", subrayó el alero, que desconoce "qué planes tiene Unicaja" con respecto a su futuro.

El jugador de San Juan del Puerto (Huelva) resaltó que, sobre todo, lo que quiere es "disfrutar del baloncesto", sentirse "cómodo donde esté, que el entrenador" le "dé confianza y poder aportar" al equipo en el que juegue.

Añadió que le queda "mucho que trabajar" y que quiere "llegar lo más arriba posible", aunque aseguró que si con 22 o 23 años no está en la LEB Oro, pensaría en irse a su "casa", dedicarse "a otra cosa" y centrarse "en estudiar".

Sobre su temporada en Navarra, Manu Vázquez reconoció que "al principio fue complicada", ya que estaba lejos de casa y tuvo varias lesiones, pero destacó que "poco a poco" fue "mejorando" y que está "contento con la experiencia" vivida en Pamplona, aunque al final su equipo no pudo superar la eliminatoria de los cuartos de final por el ascenso.