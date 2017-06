Vargas será el primer onubense en la élite

El jugador onubense Ramón Vargas manifestó que jugar en Primera División con el Levante UD a partir de la próxima temporada es "un sueño hecho realidad". El jugador, de 20 años y natural de La Palma del Condado, destacó en Segunda División con el Tenerife Iberia Toscal, con el que marcó 18 goles, y formalizó su fichaje con el Levante.

Será el primer jugador onubense en jugar en la máxima categoría, hecho que según comentó hace que se sienta "muy orgulloso de llevar a La Palma y Huelva a lo más alto". Cualquier niño que empieza en esto desde pequeño sueña con llegar a Primera División y lo he conseguido, aunque todavía no me creo esto que me ha pasado", señaló el ala zurdo.

Indicó que de la temporada vivida en Tenerife deja "a muchas personas y muchos momentos bonitos", en especial a su compañero Joseba. También destacó la "confianza" que depositó en él su hasta ahora técnico, Oscar Poveda.

Vargas afirmó que le "ilusiona" el "nuevo reto" de jugar en la elite, algo que ha considerado "difícil pero no imposible de poder disfrutar de él".

Expresó que no conoce mucho de su nuevo club, pero que sabe que es "serio" y que debe aspirar a pelear "por todo pero también hay que ser realistas". "Lo importante es mantener categoría y sobre todo poder entrar en la Copa y el play-off por la Liga", indicó el jugador onubense.