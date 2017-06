El Valencia cumple su sueño

El Valencia Básket cumplió el sueño de su vida y se proclamó campeón de la Liga Endesa al derrotar al Real Madrid en el cuarto encuentro de la serie final, en el que arrolló al equipo blanco en el segundo cuarto y tuvo la madurez para resistir el largo asedio de su rival que lo obligó a sufrir para convertirse en un grande del baloncesto español en un choque en el que el pívot montenegrino del Valencia, Bojan Dubljevic, fue elegido mejor jugador de la final.

Pese a la histórica oportunidad que tenía por delante, el Valencia inició el choque con relativa calma. Y eso que el Madrid protagonizó una solvente puesta en escena con un cinco con Reyes y Taylor.

Pero la presencia de San Emeterio, el trabajo de Sikma, las asistencias de Dubljevic y los puntos de Sastre le permitieron hacerse con la primera renta (17-14, minuto 8).

Pero el Madrid no se vino abajo y el despliegue físico de Gustavo Ayón le permitió aguantar el tirón de los locales, pero la batalla por el rebote acabó de desnivelarse del lado valenciano y los triples de Will Thomas y Rafa Martínez encendieron la Fonteta (39-23, minuto 15).

Trató Pablo Laso de recomponer su equipo con un triple cambio para recuperar a buena parte de sus titulares, pero el Madrid estaba absolutamente desquiciado. Fallón en el tiro, desaparecido en el rebote ofensivo e incapaz de frenar las transiciones de un Valencia al que desató Guillén Vives hasta lanzarle a los veinte puntos de ventaja (43-23, minuto 17).

Llull trató de poner en pie a su equipo a base de garra pero, más preocupado de protestar a unos colegiados que les dejaron hacerlo, el Real Madrid perdió unos minutos preciosos para intentar una remontada, con lo que apenas pudo recortar tres puntos en ese lapso de tiempo (48-31, minuto 20).

Cinco puntos seguidos de Joan Sastre, un mate y un triple, abrieron el tercer cuarto y desactivaron la presumible salida en tromba del Madrid, que trató de endurecer su defensa pero al que, falto de costumbre, le costó hacerlo sin faltas personales, lo que volvió a enfrentarlo con los árbitros.

Cuando trató de cambiar el ritmo de los locales con una defensa zonal, un triple de Diot y un par de tiros libres de Rafa Martínez y San Emeterio permitieron al Valencia dejar correr el tiempo. Pero se fue poniendo nervioso al no lograr leer la defensa y ver cómo Llull aceleró para estrechar la ventaja de los locales, que se obcecaron en tirar de tres (67-56, minuto 30).

La tenacidad del conjunto madrileño tuvo su premio y, pese a que Sikma empezó a desentrañar la zona visitante, el menorquín rebajó la barrera de los 10 puntos y el Madrid entró en el tramo final con sus opciones casi intactas.

Pero el Valencia no desfalleció. Un triple de Sato y los rebotes de Sikma y Dubljevic dieron vida a los locales, que hicieron enloquecer a la Fonteta tras un palmeo del centroafricano. El Madrid no dejó de buscar la remontada, pero los locales no perdieron la calma y un mate de Sastre cerró la final, una preciosa rúbrica a un día históricoen Valencia.