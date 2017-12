Urreta celebra sus bodas de oro

Francisco Jiménez Urreta es uno de los deportistas más longevos que ha dado Huelva. Urreta nació el 2 de junio de 1950 en la capital onubense y no tardó demasiado en entrar en el mundo del deporte. Un buen amigo, Quintero, le incentivó a que fuera al gimnasio, un inicio deportivo que compaginó con el fútbol, aunque pronto dejó el mundo del balompié para iniciar su relación con el boxeo. En él encontró la disciplina y otros valores que han marcado su vida y que le alejaron de las tentaciones que se ciernen sobre los adolescentes. "Quiero acuñar una frase de Lidia Valentín para decir que yo no he hecho deporte, sino que el deporte me ha hecho a mí", señala Urreta. Continua explicando que "el deporte cambió mi vida y muchas veces he defendido que de la mala vida se puede salir a través del deporte".

El estreno deportivo en la competición del onubense se produjo el día 5 de marzo de 1967, aún en edad juvenil. Curiosamente le tocó medirse a Quintero, al que venció. Poco a poco Urreta fue escribiendo su nombre en las páginas doradas del boxeo onubense. Lo hizo ganando a reconocidos boxeadores de la época. Su éxito se confirmó cuando marchó a Barcelona para seguir creciendo en el gimnasio de Clemente. Cuando se acercaba a su segundo año en la competición el boxeador capitalino había vencido en 17 de los 18 combates que había protagonizado, sólo perdió ante Gutiérrez en la final del Campeonato de Andalucía de 1968, en un día de infasto recuerdo para Urreta, que a pesar del paso de los años recuerda la injusticia de su descalificación ante el cordobés. No obstante, su gran año le llevó a ser nombrado mejor boxeador onubense de 1968.

Un año después, y sólo con dos años compitiendo, Urreta se proclamó campeón de Andalucía ante Cantillana. Ello le posibilitó competir en el Campeonato de España de Aficionados de 1969 en Barcelona. Allí alcanzó las semifinales tras vencer premiamente al campeón aragonés Blas García y al canario García Alfonso. En la penúltima ronda no pudo superar al púgil local Francisco Nin, que venció a los puntos.

Recuerda Urreta que "he disputado 90 combates en mi vida, y sólo he perdido cinco, de ellos cuatro fueron de forma injusta". El único combate que el onubense recuerda haber perdido con claridad fue en la final del Trofeo Tony Leblanc de Barcelona en 1969 ante el árabe Aussi: "Fui con gripe, pero decidí ir porque quería ir el combinado nacional y conocer a mi ídolo". En 1971 tras el fallecimiento de su madre Urreta se baja del ring: "En el boxeo me frustró el hecho de no haber podido aprovechar ninguna de las dos oportunidades que tuve, una en Madrid con Pedro Carrasco y otra en Barcelona". A ambas tuvo que renunciar por la enfermedad de su madre.

Tras dejar el boxeo Urreta realizó pentatlón policial, cross y fondo largo. No obstante antes de todo ello se incorporó al servicio militar, a la Marina, con la intención de seguir boxeando. De hecho, se erige en bicampeón de España en sus dos años de servicio. Todavía le quedaba tiempo a Urreta para una nueva página en su carrera pugilística, al vencer en 1973 al doble campeón de España, Raúl Añón.

En 1975 Urreta ingresa en el Cuerpo de la Policía Armada, con 24 años. Ahí es cuando comienza a dedicarse al atletismo, una disciplina a la que sigue dedicándose hoy día. Urreta destaca su participación en las maratones -ha corrido 13- e indica que "es la carrera que más me ha llenado, es la carrera cumbre". A lo que añade: "Con 48 años logré bajar de las tres horas (2:59) en Sevilla, en mi novena maratón".

Explica Urreta que "mi ilusión es seguir compitiendo, aunque he tenido problemas en la rodilla y siempre me dijeron que tenía un corazón hipertrófico y en un control que he tenido hace poco me llegaron a decir que tenía que parar. Por suerte he pedido segundas opiniones y puedo seguir compitiendo, pero sin llegar a mi máximo de pulsaciones". En el horizonte del onubense aparece la San Silvestre de Huelva, después de haber bajado siete minutos con respecto al año pasado en la Vuelta a Huelva.

"Me preparo muy a fondo y controlo mucho los entrenamientos, la alimentación... Ahora combino el gimnasio y la carrera y entreno cinco días a la semana. Soy muy fuerte mentalmente, es algo que he obtenido gracias al boxeo y a las maratones", confiesa Urreta, que 50 años sigue queriendo al deporte como el primer día".