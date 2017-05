Última parada en la pelea por el ascenso a Primera Andaluza

último partido para los equipos supervivientes en la pelea por ascender a Primera Andaluza. Olont y Cruceño siguen esperando acompañantes en el ascensor que les elevará. Con San Juan, Plus Ultra, Nerva y Zalamea apeados en semifinales, ahora caerán otros dos conjuntos, mientras que otros dos se despedirán con final feliz.

La eliminatoria más abierta es la que están disputando el Beas y el Riotinto. Tras el empate de la ida (0-0) en el feudo del primero, todo se resolverá en la cuna del fútbol. Los mineros ya resolvieron ante su público la semifinal ante el Nerva y se han mostrado como un equipo fiable en casa, pero al Beas le valen todos los resultados con goles que no impliquen su derrota para ser equipo de Andaluza.

En la otra final comparecen el Rociana y el Aljaraque en un encuentro con un escenario distinto. Irrumpía con fuerza el cuadro de Manolo del Valle tras tumbar sin ningún apuro al Plus Ultra y asumiendo la vitola de favorito al ascenso, pero el Aljaraque, que hizo la machada de tumbar al San Juan en su casa con un empate a dos que llegó cerca del final, fue el que golpeó primero en la ida. Los aljaraqueños son conscientes de que la eliminatoria no está cerrada, pero también saben que un gol pondría el ascenso muy complicado a los rocianeros. El domingo se completará el cuadro de honor de la categoría y la temporada realizada merece todo reconocimiento, aunque el desenlace no sea el deseado.