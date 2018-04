Triunfos de Villalta y Gómez

Alejandro Villalta Bueno y Miriam Gómez Barrera conquistan el VII Cross Pantano San Walabonso, séptima y antepenúltima prueba del Circuito Provincial de Campo a Través Diputación Huelva celebrado recientemente en Niebla, finalizando las carreras 178 atletas.

El juvenil Alejandro Villalta (Arcoiris) se alzó con el triunfo realizando en 25.21 los 7.500 metros de distancia con 3 vueltas al circuito mixto de cross y trail; victoria difícil, ya que junto a sus compañeros de club Yassin Choujaa (4º puesto) y Antonio Márquez Amador (5ª posición) estuvieron durante todo el recorrido en persecución de dos escapados que mantuvieron 100 metros de distancia casi hasta el final, el veterano B Daniel Aguirre Moreno (Correcaminos La Palma), que obtuvo la plata en 25.29 y lideró la carrera hasta los últimos 600 metros, y Daniel Díaz Carrasco (Triatlón Costa Luz Huelva), que comandó la carrera y consiguió el bronce en 25.37.

En féminas la promesa vigente campeona del Circuito, Miriam Gómez (Curtius), mostró su superioridad frente a sus rivales realizando en 20.51 los 5.000 metros, seguida en 22.55 de María del Rocío Rosillo del Valle (Curtius) y en 23.18 de la veterana B Celia Calderas Pulido (El Lince-Bonares).

Por categorías los podios se formaron en prebenjamín con Damián Pevidad, Guillermo Aguirre y Pau Ferrer; y Ángela Rubio, María Villegas y Carmen Santos. En benjamín, Oliver López, Iván Ortiz y Héctor Arbelo; y Gabriela Rodríguez, Claudia Lorca y Victoria Domínguez. En alevín, Daniel García (Curtius), Javier Rodríguez (Punta Umbría) y Moisés Vidal (Arcoiris); y Ana Pérez (Curtius), Silvana Rebollo (Arcoiris) y Celia Bueno (Arcoiris).

En infantil, Andrés Guerrero González (Alamillo de Sevilla), Raúl Muñiz Iglesias (Curtius) y Gabriel Villegas Domínguez (Arcoiris); y Marta Ferrer Rodríguez (Curtius), Erika Salomón Romero (Arcoiris) y Andrea Barroso Romero (Curtius). En cadete, Jorge Enrique Márquez Rodríguez (Curtius), José Antonio Benítez Gallardo (Curtius) y Said Adnane (El Lince); e Irene Miranda Ramos (Arcoiris), Daniela Rodríguez Franco (Arcoiris) y Claudia Silva Gómez (EDMA Trigueros). En juvenil masculina copó el podio el Arcoiris con Alejandro Villalta, Yassin Choujaa y Antonio Márquez; y Minechu Said Baba (At. Bollullos) y Nuria Colchero (Correcaminos). En júnior, Sergio Blanco Camacho, Daniel Escobar Cortés (Arcoiris) y Andrei Valentin Suta (Curtius). En sénior, Daniel Díaz, Lorenzo Díaz Prieto (Arcoiris) y Jesús Suárez Valdayo (Correcaminos); y Miriam Gómez y María del Rocío Rosillo.

En veterano A, Ismael Rodríguez Rodríguez, Manuel Cano Rosado (Bollullos) y Luis Cabrioto Mora; y Rocío Carrasco Martín (El Lince), Elodie Lenoir (Bollullos) y Mariola Jiménez Rosado (Bollullos). En veterano B, Daniel Aguirre, Sebastián Pomares González (Punta Umbría) y Juan Barrera Cuadrado (El Lince); y Celia Calderas, María José Ruiz Saavedra (Bollullos) y Bienvenida Portillo Hidalgo (Los Lentos de Torreblanca).

En veterano C, Rafael Domínguez Domínguez (El Lince), José Antonio Benítez Delgado (Conistorsis) y Jesús Ávila Cruz (Arcoiris); y Mari Carmen Gómez Cristo (Conistorsis). Por último, en veterano D en este Cross Pantano San Walamonso, José Morales Pérez, José Gil Romero (Los Lentos) y Ángel Muñiz Martínez (Curtius).