Trabajado pase de Carolina

No tuvo un partido plácido, ni mucho menos, Carolina Marín en el encuentro que le enfrentó ayer a la china He Bingjiao en el torneo que se está disputando en el país asiático, concretamente en Fuzhou. La onubense tuvo que emplearse a fondo en el partido de cuartos de final y que terminó venciendo tras la disputa de tres sets. La canterana del IES La Orden se apuntó el primero de los sets por 21 a 15, pero cedió el segundo (22-24), pese a que llegó a tener varios volantes para cerrar el encuentro y no tener que disputar el tercer y definitivo set. La tercera manga fue un fiel reflejo del resto del encuentro y Carolina acabó venciendo, pero por un ajustado 22-20.

Más de una hora y media (92 minutos) empleó la campeona del mundo en finiquitar el partido ante Bingjiao. La onubense, que parte como la cuarta cabeza de serie del torneo, tendrá que disputar ahora la penúltima ronda del Abierto de China, de categoría Superseries Premier, ya que su tercera victoria en otros tantos envites ante la jugadora asiática, décima en la clasificación mundial, concedió a Carolina Marín la clasificación para semifinales.

La española, vigente campeona olímpica de la disciplina, se medirá por un puesto en la final con la china Gao Fangjie, procedente de la fase previa y una de las grandes sorpresas que ha arrojado hasta ahora la competición.

En cuartos de final la joven Fangjie, de 19 años, sorprendió a la india Pusarla Venkata Sindhu, rival de Carolina Marín en la final olímpica de Río 2016 y segunda cabeza de serie en el Abierto de China.

En su camino hacia semifinales, Gao Fangjie -número 89 del ránking mundial- doblegó asimismo a la última campeona del mundo, la japonesa Nozomi Okuhara, y a la surcoreana Jang Mi Lee, por lo que a pesar de su juventud y de no ser una de las grandes favoritas ya se ha ganado el resto del bádminton internacional con la sobresaliente actuación que está firmando en el abierto de su país. Será la primera vez que Carolina y la volantista asiática se vean las caras.