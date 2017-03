Toledo: la veteranía es un grado

Antonio Toledo cumplió el pasado fin de semana en el encuentro del Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva ante el Levante la friolera de 350 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino español. El técnico onubense es el entrenador con más encuentros a sus espaldas de la élite de un fútbol femenino que va creciendo cada día que pasa en todos los aspectos. Una cifra que "espera seguir aumentando".

-¿Qué se siente al haber cumplido la cifra de 350 encuentros en Primera División?

Mi sueño es contar con unas instalaciones propias en las que entrenar y jugar"

-Siento satisfacción, porque son muchos partidos y he podido disfrutarlos.

-Como fundador y técnico del club debe ser una sensación indescriptible llevar tanto tiempo a cargo del equipo…

-Se sufre mucho en un banquillo, pero he tenido la suerte de disfrutar de muchas vivencias, de fundar los dos clubes femeninos más importantes de Huelva, el Sporting y junto a Manuela Romero el Estudiantes, y es un gran orgullo seguir ahí con la ilusión intacta.

-¿Cuáles han sido sus logros más importantes a nivel individual?

-He recibido muchos galardones, tres Colón de Oro al mejor entrenador provincial; el premio Ramón Cobo, el más alto galardón que puede recibir un entrenador a nivel nacional; la medalla de oro de Andalucía; el de la Prensa Deportiva y otros que también me hicieron ilusión.

-A nivel colectivo ¿qué destacaría?

-Ascender al Estudiantes de Segunda a Primera División y jugar la final de la Copa de la Reina. Con el Sporting, ascender también de Segunda a Primera División, mantener al equipo en la máxima categoría 11 temporadas consecutivas, ganar dos Copas de Andalucía y, por encima de todo, el máximo logro ha sido ganar la Copa de La Reina hace dos temporadas.

-¿Qué situaciones le han marcado más en su carrera en el Fundación Cajasol Sporting?

-Ha habido situaciones muy complicadas. Durante dos temporadas tuvimos incluso que abandonar la capital y jugar en la provincia, ya que había algunos políticos, que prefiero ni nombrarlos aquí, que se empeñaron en que tiráramos la toalla, pero eso nos hizo aún más fuertes, estar más seguros de nosotros mismos y convencidos que llegaría nuestro momento.

-En este tiempo han tenido que pasar muchas personas por el club; ¿a quién destacaría?

-Agradezco a todos los que han pasado por el club y han puesto su granito de arena en estos años. José Antonio Muñoz Lozano, que en paz descanse; Manuela Romero, la mejor presidenta que puede tener un club de fútbol, por sus valores; y mis colaboradores actuales Fernando, Rubén, David, Leyre, María, Emilio, Pablo y José, que son los mejores sin lugar a dudas.

-¿Qué jugadoras le han sorprendido más en estos años?

-Han sido muchas y en temporadas diferentes; para mí las mejores son las espartanas del Sporting, esas son las mejores y a las que admiro de verdad. Y si tengo que mirar para otro club, Jenny Hermoso y Alexia Putellas del FC Barcelona son mis elegidas.

-¿Cuál es el equipo de más calidad al que se ha enfrentado?

-Sin lugar a dudas el Wolfsburgo, una auténtica máquina. A las alemanas nos hemos enfrentado ya en cuatro ocasiones.

-Durante estos años habrá visto una gran evolución del fútbol femenino, ¿en qué lo nota más a nivel institucional y deportivo?

-Sí, ha habido afortunadamente una evolución importante en estos años, pero mucho menor que la que debería de ser. A nivel institucional tendría que ser muchísimo más el respaldo económico que merece el fútbol femenino; y a nivel deportivo, nuestros equipos están creciendo y nuestra selección nacional absoluta cada vez es más competitiva y cada vez tiene más opciones de alcanzar algo importante.

-¿Un sueño a realizar con el Fundación Cajasol Sporting?

-Mi sueño es que el club pudiera contar con unas instalaciones propias, en las que entrenar y jugar nuestros partidos y que, con ello, la cantera también pudiera tener más posibilidades para crecer.

-¿Algo más que destacar?

-Decirle a las empresas e instituciones de Huelva que no sean tan remisas a la hora de apostar por este club. Me duele muchas veces comprobar que en nuestra ciudad tenemos un gran respaldo social pero que no se ve reflejado luego en lo que necesitamos para crecer, que no es más que unas instalaciones deportivas y patrocinadores para seguir adelante con el propósito de llevar al fútbol femenino onubense por lo más alto del panorama nacional".