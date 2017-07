Toledo sigue una campaña más 'en casa'

El nuevo proyecto deportivo 2017/18 del Fundación Cajasol Sporting Club de Huelva tendrá continuidad en el banquillo confiando una temporada más en Antonio Toledo, el entrenador con más partidos en la Liga Iberdrola Primera División Femenina.

Sobre su renovación el técnico onubense comentó que "el Sporting es el equipo de mi vida y renovar es una gran satisfacción".

Toledo ha ido perfilando la plantilla en estos días tras llegar a un acuerdo con el club; sobre la próxima campaña comenta que "se nos presenta una temporada dura, cada vez los rivales son más fuertes pero confío plenamente en la plantilla que hemos formado y en el ADN que tenemos en este club que nos hace siempre un equipo complicado de superar".

La renovación de Antonio ha estado marcada por la oferta que rechazó hace una semana para entrenar fuera de España. A este respecto Toledo asegura que la descartó porque le "atrae mucho Huelva y el Sporting, y aunque me lo he planteado, hay muchas cosas que a día de hoy me hacen querer seguir aquí".

Junto a Antonio Toledo renovará su cuerpo técnico, conformando el organigrama deportivo del primer equipo que se dará a conocer la próxima semana de forma oficial.

Con la continuidad del técnico onubense el club se asegura la experiencia en el banquillo del hombre que condujo al equipo a Primera División y a la conquista de la Copa de La Reina y las tres Copas de Andalucía. Una gran noticia para el Fundación Cajasol Sporting, que tiene en Antonio Toledo a un referente en el fútbol femenino nacional.