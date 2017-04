Toda una catarata de felicitaciones

La victoría de Carolina Marín en Dinamarca, logrando su tercer título europeo, se convirtió en una de las noticias deportivas de la jornada. Así se reflejó en las redes sociales que desde que la tricampeona anotara el ansiado punto de partido empezaron a llenarse de felicitaciones de personalidades y organismos de todos los ámbitos. Gabriel Cruz reflejó en la red social Twitter su felicitación para Carolina utilizando los adjetivos "poderío y fuerza" para describir a la deportista. Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, también se sumó a las felicitaciones en la misma red social. "Y ya van tres. ¡Qué grande eres! Felicidades", escribió. La Junta de Andalucía destacó el éxito en "un gran fin de semana del deporte onubense".

La Casa Real reflejó en su cuenta oficial la enhorabuena para Carolina, "referencia por su esfuerzo y entrega". Desde el deporte onubense el Recreativo aseguró que "se acaban los calificativos para definir lo enorme que es Carolina", el Fundación Cajasol Sporting Club y Emilio Martín desctacaban la tercera copa europea de la deportista. Organismos como el Comité Olimpico Español, el Consejo Superior de Deportes o la Federación Española de Badmintón se sumaron a las felicitaciones para la tricampeona en Twitter.

Desde el Gobierno central se sumaron las felicitaciones del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que calificó la gesta de Carolina como "un logro a la altura sólo de los mejores deportistas". La ministra onubense Fátima Báñez se refirió a la deportista como "un orgullo para España". Antonio Sanz, delegado del gobierno en Andalucía, y Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, también quisieron mandar alagos a la volantista asegurando que Carolina "sigue haciendo historia". José Ramón Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, no dudó en calificar el tercer título consecutivo europeo de Carlolina Marín como "un éxito que está a la altura de muy pocos deportistas". "Ella no sólo lo ha logrado, sino que con el aval de su medalla de oro y sus dos títulos Mundiales, este campeonato la vuelve a convertir en la gran favorita para repetir como mejor jugadora del mundo este verano. Carolina es uno de los grandes valores de nuestro #TeamESP, y una de las mujeres que hacen que todos los españoles no sintamos orgullosos de nuestro deporte femenino", aseguró. En su cuenta personal de Twitter, Albert Rivera escribió: "Lo ha vuelto a hacer: campeona olímpica y tres veces ya campeona de Europa. Ampliando su leyenda. ¡Felicidades!". Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, destacó la condición de embajadora de turismo de Carolina para dedicarle su particular enhorabuena.

Una lluvía de felicitaciones en las redes sociales para una campeona como Carolina Marín. La onubense se ha convertido en un referente del deporte nacional.