Título con mínima mundial de Gebre

Trihas Gebre y Juan Antonio Pérez son los nuevos reyes nacionales del 10.000 tras la disputa del campeonato de España de la distancia celebrado en el estadio Iberoamericano Emilio Martín.

En la prueba femenina revalidó su título de campeona de España la gran favorita, Trihas Gebre (Bilbao Atletismo) con un registro de 32:11.67, marca mínima para el Mundial de Londres, fijada en 32:15 y también para la Copa de Europa (34:10).

Gran nivel en todas las categorías con marcas destacables en todas ellasEl Iberoamericano Emilio Martín de Huelva vuelve a ser un escenario de élite

También logró la mínima para la cita europea la subcampeona nacional María José Pérez (Valencia Esports) con 33:42.21 y la medalla de bronce Irene Pelayo González (Piélagos), que corrió en 34:01.12.

Tras la ganadora cruzó la línea de meta un trío portugués, que se alzó con la victoria en el Trofeo Ibérico, formado por Carla Salomé (Braga, 32:17.739, Catarina Ribeiro (Porto, 32:27.88) e Inés Mointeiro (C. Atletismo de Seia, 32:40.84).

En los 10.000 metros masculinos se proclamó campeón de España Juan Antonio Pérez (Playas de Castellón) con una marca de 28:46.72, mínima para participar en la próxima Copa de Europa de la distancia.

Igualmente corrieron por debajo de 29:05 Mohamed Zarhouni (FC Barcelona, 28:54.03), que también hizo la mínima para el Europeo Sub 23 y fue el mejor promesa nacional, y José España (AD Marathon, 28:57.16), plata y bronce respectivamente. También consiguió la mínima sub 23 Yago Rojo (CA Fent Cami Mislata, 29:53.78).

Los españoles además se impusieron al equipo portugués en el Trofeo Ibérico. El mejor atleta luso, en una carrera ganada con claridad por el suizo Julien Wanders (28:06.17), fue Bruno Albuquerque (Sporting) con 29:06.13. Segundo y tercero de su país fueron Nuno Lopez (C Atletismo de Seia, 30:00.20) y Miguel Ribeiro (Olímpico Vianense, 30:20.21). En el resto de pruebas destacó el atleta gallego Miguel González (Lucus Caixa Rural Galega), que fue segundo en la serie B de los 10.000 metros y con un registro de 30:02.73 consiguió la mínima para participar en el Europeo Sub 23 (30:05) y Sub 20 (30:50) además de conquistar el oro júnior.

Por su parte en los 10.000 metros promesa se alzó con el título y la mínima para competir en el Europeo Sub 23 (35:25) Paula González (AD Gijón), que corrió en 34:40.77.

En los 5.000 metros femeninos de la categoría júnior Marta García (Image FDR) se adjudicó el título y además logró la marca mínima marcada para participar en el Europeo sub 20 al correr con 16:44.07, holgadamente por debajo de los 17 minutos exigidos.