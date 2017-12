Tharsis y Cerreño empatan un duelo con muchas ocasiones

Gran encuentro con ocasiones claras de gol, un tiempo para cada equipo y reparto de puntos en el Santa Bárbara.

La primera ocasión clara fue para el cuadro visitante; en el minuto 10 Casano, de fuerte chut desde fuera del área, puso a prueba a Samu, que vio cómo el esférico se iba rozando el palo. La réplica la pone el Tharsis en el 14: Carlos, de tiro cruzado, ve cómo el balón lame la cepa del poste cuando la grada cantaba gol. La lucha por adueñarse del centro del campo era constante, siendo los tharsileños los que en los primeros 45 minutos tenían más el balón, aunque había muchas indecisiones en los pases en ambos conjuntos.

El 1-0 llega en el minuto 20: Choque frontal del meta Javi y el defensa Tomate, mete el pie Borja, que también se va a suelo, y el balón lentamente besa las mallas en el gol tonto de la jornada. Los dos equipos siguen buscando la portería contraria, pero las zagas defensivas, sólidas, dominaban su parcela y los minutos pasaban sin que hubiese goles.

Nada que ver la segunda mitad con la primera, sobre todo en intensidad y en ocasiones claras de gol. Ahora sería el Cerreño el que dominaba el encuentro ante un Tharsis que defendía con orden el botín del 1-0. Sin embargo, en el m. 60 Sergio (ex del Tharsis) lograba el empate a uno, mandando el esférico pegado a la cepa del poste de un batido Samu. Alegría visitante con el empate, que Sergio no celebró por respeto a sus paisanos y su ex equipo.

El encuentro se rompe y ambos buscaban el tanto de la victoria, aunque era el Cerreño el que dominaba y tenía más posesión de balón, generando claras oportunidades que unas veces por infortunio y otras por la buena labor defensiva local no se materializaban.

No obstante, la ocasión más clara fue para el Tharsis. Con un Cerreño volcado llega un contragolpe: falla Tomate a la hora de despejar, un delantero local se aprovecha, sale el meta Javi pero no puede evitar que la posesión sea del delantero, y éste a portería vacía manda el balón al poste.

Hasta el pitido final, más ocasiones de gol sin materializar y un empate a uno que supo a poco tras tantas oportunidades que se fueron al limbo, en un duelo en el que los primeros 45 minutos fue mejor el equipo local, y en los segundos el visitante.