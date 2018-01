Tercera seguida para el Isla

El Isla Cristina se consolida en la zona noble de la clasificación tras sumar su tercer triunfo consecutivo al vencer al San José por la mínima en el primer encuentro de la segunda vuelta.

El Isla solventó el choque con el solitario tanto de Sebas que le da tres importantes puntos. El partido empezó con emoción, pues a los tres minutos llegaron dos jugadas de peligro; la primera en el área local y la resolvió Mateo; la réplica llegó en varios rebotes en el área del San José que alejó la defensa visitante.

El cuadro local comenzó controlando el partido, pero el equipo sevillano defendía bien su zona y no permitía que los costeros merodearan con peligro las inmediaciones de su área.

No obstante, en el minuto 20 llegó el 1-0: falta sobre Manolo en cerca del área, saca Sebas y el balón se va al interior de la portería no sin antes botar y descolocar al meta. Al Isla le estaba costando mucho sacar provecho de su dominio, pues la defensa del San José se mantenía firme, con marcajes muy estrechos, que motivaban que su portería no pasase por excesivos problemas.

El San José no practicó un cerrojo a ultranza y apostaba por el contragolpe, aunque sin peligrosidad, por lo que Mateo en esta fase de partido era un espectador más y se llegó al descanso con ventaja mínima de los costeros.

Nada más reanudarse el juego pudo llegar el empate cuando Juanma centra un balón y en última instancia Santana salva lo que parecía el 1-1. El San José realizó dos cambio y lo notó positivamente, siendo más incisivo y acercándose con más frecuencia al área local en busca del empate, pero sin pólvora en los metros finales.

El Isla Cristina quería un segundo tanto que le diera tranquilidad para lo que restaba de partido y así asegurar una importante victoria. El control del juego era ahora visitante, pero los locales trabajaron bien en defensa para conservar la ventaja y evitar sustos. Los minutos pasaron y el Isla conservó ese triunfo que le permite seguir en la zona alta de la tabla y mantener su buena dinámica.