El Sporting da un golpe de efecto

El Fundación Cajasol Sporting consiguió un importantísimo triunfo ante el Athletic Club (1-0) en los campos federativos de La Orden con el que continúa en línea ascendente y mira de una manera bien distinta a la clasificación tras haber pasado momentos difíciles durante el tramo final de 2017.

Apenas creó peligro el conjunto vizcaíno, aunque en la primera parte apenas lo generó tampoco el conjunto onubense, que supo controlar bien el partido y aguantar el resultado buscando su oportunidad. A los tres minutos de partido ya forzó un saque de esquina el Fundación Cajasol Sporting, botado por Elena Pavel, aunque despejado por Nekane. El Athletic no llegó ni a inquietar con una falta lejana que acabó en saque de puerta (7'), tampoco con un disparo en la frontal de Dámaris que atrapó Sara Serrat (9'), ni mucho menos con una falta lejana que lanzó Eunate por encima del marco (13').

Sofía Hartard lo intentó en el minuto 21 con un disparo desde fuera del área que se marchó desviado y cuatro minutos más tarde intentó la réplica en un remate de espaldas en el área pequeña que detuvo Sara Serrat.

El equipo de Antonio Toledo poco a poco fue ganando confianza y en el minuto 34 Sandra Bernal protagonizó un centro que cortó en el área la zaga vizcaína, para tres minutos más tarde reclamar una mano en el área del Athletic que no vio la colegiada del partido. La primera mitad acabó con un buen pase en profundidad de Anita a Francisca Lara, que no pudo plantarse delante de Ainhoa al cortar Moraza (45').

El Fundación Cajasol Sporting confirmó que estaba decidido a ir por un partido que jugó de menos a más. A los tres minutos de la reanudación Anita no llegó a cabecear un centro de Francisca Lara como prueba de que no se iban a arrugar tampoco en la segunda parte ante el tercer clasificado, que tampoco inquietó el marco de Sara Serrat. De hecho, solamente una falta colgada al área que despejó Castelló de cabeza (53') y una falta lanzada muy alta por Vanesa Gimbert fue lo único reseñable de las vascas en este tramo inicial del segundo tiempo.

Un centro de Elena Pavel en el minuto 64 acabó con un rechace en el área para Ngo Mbeleck, que empaló alta la pelota (64'). Cinco minutos después Francisca Lara remató de espaldas fuera del marco un centro de Analu. La atacante chilena buscaba el gol, y de hecho ya un minuto antes estuvo a punto de peinar otro balón colgado por Elena Pavel. En ataque el equipo iba cada vez teniendo más presencia y en defensa mostraba señas de mucha seguridad, como en un balón cortado por Patri Ojeda para despejar el poco peligro que creó en el tramo final del encuentro el Athletic Club (70'). El gol sólo tardaría cuatro minutos en llegar, en una jugada iniciada por Ngo Mbeleck, que puso el balón raso a Analu ante la subida de la guatemalteca, que se adentró en el área y puso un balón que, tras un poco de suspense, llegó a Francisca Lara para acomodárselo y hacer el 1-0 con el que se llegaría al final del partido.

Explosión de alegría en el Fundación Cajasol Sporting, que no sólo no cometió los errores de partidos pasados como local sino que mereció el 2-0 en un disparo de Sandra Bernal que despejó con los pies Ainhoa (84'). La jugada continuó con un centro-chut de la lateral mañana que salió fuera. El empuje del Athletic en el tramo final no puso en apenas apuros a las sportinguistas y sólo lo ajustado del marcador hizo que llegara la incertidumbre a la grada. Pero no llegó ninguna ocasión en la que pudieran hacer la igualada. De hecho, un centro de Eunate despejado en la línea lateral del área por Anita (89'), una falta lanzada por Maite que se estrelló en una jugadora (92') y un saque de esquina cuyo rechace en la frontal lo envió fuera del marco la propia Maite (93') fueron las únicas acciones de relativo peligro pese al empuje en los minutos finales de las visitantes, que vieron rota su racha de resultados ante un Fundación Cajasol Sporting en Alza.

El equipo de Antonio Toledo se enfrentará el próximo domingo 4 de febrero a las 11:00 al RCD Espanyol en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Antes, el miércoles 31 a las 17:00 (16:00 en Portugal), se medirá al VfL Wolfsburg en el habitual encuentro en estas fechas ante el equipo de la ciudad de la Baja Sajonia, que supondrá un test de lujo para preparar el partido en tierras catalanas, al tratarse de uno de los equipos más potentes del continente europeo, que por quinto año consecutivo ha escogido al equipo onubense para preparar el segundo tramo de la temporada dentro de su concentración invernal en la costa portuguesa del Algarve.