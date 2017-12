Solicitan a Sky que suspenda a Froome

La organización Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) reclamó al equipo Sky que suspenda de forma voluntaria al británico Chris Froome hasta que el corredor pueda explicar el positivo que dio en la última Vuelta a España.

"Esta medida permitiría al ciclista y a su equipo centrarse en la defensa con serenidad, pero también les permitiría evitar la tensión entre otros directores y corredores", indicó la MPCC, como se conoce al movimiento por sus siglas en inglés. Siete de los 18 equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo profesional, forman parte de la MPCC, pero el Sky no la integra.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) anunció la semana pasada que Froome dio positivo por la sustancia salbutamol en un control realizado el 7 de septiembre, al término de la décimo octava etapa de la Vuelta.

El cuádruple campeón del Tour duplicó la tasa permitida de salbutamol, una sustancia que se utiliza para combatir el asma. Froome asegura que padece esa enfermedad desde niño y el Sky indicó que le elevó la dosis en la Vuelta, pero siempre dentro de los límites permitidos.

Como el salbutamol no es una sustancia prohibida (está permitido hasta ciertos límites), Froome no fue suspendido por la UCI y ahora tendrá que demostrar que no consumió más de lo que establece el Código Mundial Antidopaje. Si no lo consigue, se considerará dopaje, perderá la Vuelta y será suspendido.

"Es una situación horrible", admitió el domingo el propio Froome en una entrevista con la cadena BBC. "Me tomo este asunto muy en serio y estamos trabajado todo lo duro que podemos para intentar aclararlo", dijo.