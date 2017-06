Slaughter apunta al Real Madrid

El pívot norteamericano Marcus Slaughter apuntó al Real Madrid en el caso de los pasaportes falsos durante su declaración en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid. Según informó El Independiente, Slaughter confirmó a preguntas de la abogacía del Estado que fue el club blanco quien le entregó el pasaporte ecuatoguineano falso con el que disputó la Copa del Rey y la Liga ACB de la temporada 2014-2015.

Según habría explicado el propio jugador, desplazado a la capital de España desde su residencia de Estambul donde juega actualmente, pagó 35.000 euros a su agente, Julián Aranda, y posteriormente no volvió a saber nada de la tramitación del pasaporte hasta que "alguien" del Real Madrid le entregó el documento. El estadounidense, sin embargo, no indentificó al no recordarlo a la persona que le entregó la documentación, que coincidía en número (AA001616) con el del también estadounidense Andy Panko, por entonces en el Fuenlabrada. Fue por este motivo por el que la Federación Española detectó el caso al intentar inscribir el conjunto fuelabreño a Panko en la Liga con el pasaporte cotonou. En el proceso de verificación, saltó la alarma de la duplicidad de documentos, apunta El Independiente. Ambos compartían los servicios de la agencia Beobasket, para la que trabajaba Julián Aranda.

El Independiente también apunta otro dato, ya que en su día el agente del jugador presentó una denuncia por la pérdida del documento de Slaughter. El pívot, sin embargo, confirmó ayer que sigue teniendo ese pasaporte y que "no sabe" por qué su representante realizó esa denuncia. Ante las dudas generadas por esta circunstancia, el Barcelona, personado en la causa como perjudicado deportivo por la utilización del pasaporte falso, solicitó formalmente a Slaughter que aporte el documento original al proceso.

El proceso de aprobación de estos pasaportes, afirma el citado medio, sigue generando dudas sobre la revisión a la que se someten. Ya tras el estallido del caso se cuestionó la responsabilidad de la ACB y de la Federación Española de Baloncesto (FEB), a la que la Liga remite la documentación. En este sentido se expresó en varias ocasiones Alfonso Reyes, el presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), una de las partes personadas en el caso como perjudicadas.

Esa temporada el Real Madrid fue campeón de Liga y de Copa, pero el juez de la ACB desestimó hace tiempo el caso, por lo que en principio no se derivarían consecuenias deportivas al llevarse el caso por la justicia ordinaria.