El Sky, bajo la aguja

Por su parte, el equipo Sky no ha negado ni confirmado el uso de productos de recuperación intravenosa en 2011, pero un portavoz subrayó que siempre se han atenido a las normativas de la UCI y la AMA -agencia mundial antidopaje- y que apoyan activamente la introducción de "la política de no agujas".

"Se me percibía como alguien bueno a la hora de ayudar con la recuperación intravenosa, pero creo que les ofrecía más que eso", dijo, señalando que Sky lo contrató "por varios motivos". "Fue por respeto e interés; por cómo ayudé a (la ex ciclista) Nicole Cooke, sin una sola inyección; y por lo que podía aportar al equipo, por mi experiencia médica en ciclismo profesional. También por respeto y consideración a mí como médico y persona", añadió.

No obstante, aclaró que es contrario "a la recuperación durante los entrenamientos" y sostuvo que los ciclistas deberían sólo recurrir a esos tratamientos "durante las grandes vueltas, cuando es necesario salvaguardar su salud y evitar que caigan en la tentación del dopaje". En su entrevista admitió también que no entendió por qué el equipo británico aumentó la dosis de Salbutamol administrada a Chris Froome en lugar de solicitar a la UCI -Unión Ciclista Internaiconal- una TUE -exención de uso terapéutico- para poder emplear triamcinolona (un corticoide de naturaleza esteroidea alternativo al salbutamol).

"La recuperación no es dopaje, las sustancias no están prohibidas y, como su nombre indica, ayudan a recuperarse", defendió el médico, quien no ve éticamente erróneo su utilización.

Landa cree que en la Vuelta a Andalucía podrá estar en cabeza

El ciclista español Mikel Landa estrena mañana su nuevo maillot del Movistar en la Vuelta a Andalucía con ambiciones renovadas. Landa debutará, además, enfretándose a su ex jefe de filas, Chris Froome. "Disputar la Vuelta a Andalucía será complicado porque la gente viene ya muy rodada. Algunos han empezado en Australia, otros han estado en Mallorca y Valencia. Yo he entrenado bien, estoy en una buena forma y, aunque me falte ritmo, creo que puedo estar en los puestos delanteros", dijo el ciclista alavés. El ex corredor del Sky explicó que desconoce el recorrido de la Ruta del Sol, pero cree que la montaña y la crono final pueden ser las claves de la carrera.