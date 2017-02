Sigue siendo el rey

José Manuel Cortés Medina, campeón de Andalucía en pista cubierta de 1.500, se mostró "muy contento" por revalidar su título regional el pasado fin de semana en Antequera (Málaga).

El atleta del Ciudad de Lepe, campeón iberoamericano de 800 metros en el año 2004, indicó que desde el principio de la carrera salió "a por el oro".

"Estoy feliz por las sensaciones y por la ilusión que ponen los que están a mi alrededor"

Estuvo en el grupo de cabeza hasta el paso por el 1.000 en 2:40 y cambió de ritmo a falta de 500 metros para alcanzar la meta en primera posición con un tiempo de 3:57, por lo que no logró la ansiada mínima para volver al Campeonato de España, de 3:53.

No obstante, manifestó que de nuevo en Antequera participará en un control este domingo con el objetivo de rebajar su mejor marca de la temporada de 3:53.94 y correr por debajo de 3:53:00.

"Estoy muy contento por las sensaciones, por mi estado de forma y por la ilusión que le ponen todos los que están a mi alrededor cada día", declaró Cortés Medina, que también participó en el Andaluz en la prueba de 800 metros previamente a correr la final de 1.500 metros.

De esta carrera comentó que buscaba "un gran registro", que salió "valiente" y arriesgó "bastante", pero que a falta de 300 metros no estaba bien colocado y no pudo pelear por las medallas ni hacer una buena marca. "A falta de 300 metros debí pasar adelante, pero cuando quise pasar me tocaron por detrás y perdí el ritmo", señaló el lepero, que marcó un tiempo de 1.53.90.