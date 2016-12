Sierra es profeta en su tierra

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer celebró ayer su torneo de cantera 4x4, en el que jugadores de distintas edades y categorías fueron formando equipos de cuatro para medirse en 54 partidos durante toda la tarde. Al torneo, no competitivo y de convivencia, estaban convocados los 180 jugadores que forman la cantera, de entre seis y 18 años, pertenecientes a diez equipos, ocho de ellos federados.

El padrino del torneo y jugador en varios partidos fue el portero más ilustre formado en su cantera, José Manuel Sierra, meta del Pick Szeged de Hungría y campeón del Mundo con España en 2013. El guardameta moguereño fue el centro de atención de los chavales, con los que celebró la excelente salud de la que goza el club, que nunca ha tenido a tantos jugadores en sus filas.

Sierra, que repartió tarjetas de recuerdo entre todos los participantes y que donó una camiseta y dos balones para que se sorteen, se ha mostrado muy contento por participar en el torneo y se ha puesto a disposición del PAN Moguer para seguir ayudando a la cantera.

"Como siempre digo, estoy disponible y dispuesto para el club cuando me lo pide y más ahora que hay más niños que nunca", resaltó Sierra, que comentó que "a mí no me cuesta nada y estoy encantado de ayudar en lo que haga falta. Además, resaltó que "mis hijos también han estado encantados de pasar un rato con los niños de la cantera y sólo tengo palabras de agradecimiento. Aquí me tratan siempre muy bien y espero que todos lo hayan disfrutado tanto como yo".

Enrique Cumbreras, presidente del club amarillo, se mostró muy agradecido a José Manuel Sierra, al que entregó un recuerdo y dijo que "no sabes la ayuda que nos das y es de valorar muchísimo". Quiso agradecer también el apoyo del Ayuntamiento de Moguer, porque "su ayuda va más allá de lo económico" para un club que realiza una gran labor formativa.

También se acordó del papel fundamental que juegan los padres, a los que dio las gracias "por confiar en nosotros y volcarnos en cada iniciativa que tenemos", como la merienda celebrada en el intermedio del torneo, en la que los progenitores de los jugadores han surtido a todos de un buen tentempié.

Cumbreras igualmente destacó el papel de los monitores de cada uno de los equipos, en algunos casos jugadores del conjunto senior. "Tienen una gran calidad y tienen como plus especial que se vuelcan en su trabajo, tanto en el tema deportivo como educativo", expresó, algo que pidió que valoren los jugadores de la cantera, a los que ha considerado el "pilar fundamental" del club y que tienen en el primer equipo a su "referente".

José Antonio Rodríguez, concejal de Deportes del Ayuntamiento moguereño destacó que "para Moguer es un lujo contar con José Manuel Sierra y con tantos niños este torneo. Desde el Ayuntamiento sólo tenemos palabras de agradecimiento para el club, los monitores y los padres. Espero que sigan trabajando así, porque el Pedro Alonso Niño tiene que llegar a la élite".