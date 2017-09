El Sevilla C le saca los colores al San Roque

El San Roque cayó en la mañana de ayer por vez primera en el presente ejercicio ante el segundo filial del Sevilla. El combinado aurinegro fue castigado en exceso por un Sevilla C que aprovechó prácticamente todas sus ocasiones de gol, si bien es cierto que el cuadro lepero apenas generó peligro alguno sobre la portería de Samuel durante todo el encuentro. El choque quedó marcado desde muy pronto a favor de los locales, ya que a los tres minutos un saque de esquina terminó en la frontal del área, donde Pejiño esperaba para golpear de primeras y batir por bajo a Harillo.

Tras el tanto del Sevilla C las fuerzas se igualaron y el choque entró en una fase de pocas oportunidades de gol. El San Roque tuvo el dominio posicional, pero sin llegar a llevar peligro sobre la meta local. Con el 1-0 se llegó al tiempo de descanso.

El paso por vestuarios no cambió el guión del partido. Más bien al contrario. El arranque del segundo tiempo fue un calco al del primero. Así, en el minuto 48 un pase en profundidad por encima de la defensa llegaba a Pejiño en banda izquierda, quien centraba al corazón del área para que Vicente Lucas consiguiese elevar el 2-0 al marcador.

Con la ventaja doble el Sevilla C se dedicó a cerrar espacios y replegar, invitando al San Roque a tener la posesión y a exponerse para buscar un tanto que metiera en el encuentro a los de Chiqui. No obstante, no fue hasta el minuto 68 cuando Samuel tuvo que intervenir. El meta del cuadro hispalense evitó el gol aurinegro con una gran estirada a un cabezazo de Dani Muñoz. Del 2-1 se pasó al 3-0, ya que poco después un nuevo balón a la espalda de los centrales del San Roque caía en pies de Jaime que regalaba a Miguel Martín el 3-0.

Los locales se quedarían con un hombre menos en la recta final del encuentro, al ver Genaro su segunda amarilla. Pero aún en superioridad el San Roque recibió un gol más, que llegó tras una jugada de Núñez, que dejó que Álvaro González pusiera el broche al encuentro que firmaron los canteranos del Sevilla. Pese a la derrota el San Roque prosigue en la zona noble de la clasificación tras haber sumado 7 puntos de los 12 que se han disputado.