El Sevilla se centra en el futuro

El Sevilla vive las horas posteriores a su eliminación de la Liga de Campeones con resignación y con la vista puesta en el futuro. El presidente del Sevilla, José Castro, lamentó el adiós de su equipo de la competición continental tras caer 2-0 en el campo del Leicester y afirmó que para el club era "una pena" y que en el grueso de la eliminatoria les faltó "un poco de suerte".

Castro abundó en ello al resaltar que "a este nivel no se pueden fallar dos penaltis en una misma eliminatoria", en referencia a los fallados por el argentino Joaquín Correa, en la ida (2-1), y por el francés Steven N'Zonzi, en el choque de vuelta. "Si a eso se le une que no habido suerte, con un disparo al larguero (de Escudero) que parecía que iba dentro, y que no fue nuestro mejor partido", añadió el dirigente sevillista, que, en cualquier caso, recalcó que "hay que seguir" mirando hacia adelante.

Analizando en frío el choque de vuelta, Castro argumentó que "el Leicester hizo su partido, se ha encontró con un primer gol de fortuna y a partir de ahí jugó mucho más cómodo". Prosiguió asegurando que el Sevilla tuvo ocasiones, pero que "el balón no quiso entrar", por lo que se van "tristes" de Inglaterra después de la eliminación de la Champions.

El presidente también quiso incidir en otros aspectos, como la expulsión de Nasri en la segunda parte, cuando buscaban la igualada en la eliminatoria, y aseveró que "a Nasri lo provocan" cuando "ya tenía una tarjeta", justificando la actuación del galo. Aún así, según el mandatario del club hispalense, se mostró satisfecho porque "el equipo peleó, luchó e hizo todo lo posible", y dejó claro que "hay que seguir" y que "ojalá" estén de nuevo "el próximo año en 'Champions', ése es ahora el objetivo".

Sobre la pelea con los grandes en LaLiga, precisó que, "más que la Liga", la "obligación" del Sevilla "es estar en Europa", pues a priori la competición liguera "tiene siempre dos dueños, que son los que tienen un poder económico mayor", y reiteró además que la idea es ampliar "un año más" el contrato al técnico argentino Jorge Sampaoli, hasta junio de 2019.

Por otro lado, la expedición del Sevilla llegó al aeropuerto de San Pablo de la capital hispalense ayer sobre las 15:00 horas y, casi sin tiempo para descansar, comenzará a preparar hoy el partido de Liga ante el Atlético de Madrid.

Las caras largas, serias y tristes han sido el denominador común de la plantilla sevillista desde la noche del martes. Las lágrimas tras el partido del director deportivo sevillista, Ramón Rodríguez 'Monchi', quien se ha quedado en tierras inglesas y no regresó con la expedición, tuvieron ayer su continuidad una jornada de máxima decepción que se ha reflejado en las caras cabizbajas de todos los futbolistas al llegar a Sevilla.

Tras descansar, el Sevilla reanudará hoy los entrenamientos para preparar el partido de Liga del próximo domingo en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid (16:15), crucial para las aspiraciones del equipo sevillista en la única competición que disputa tras su eliminación en Copa del Rey y Liga de Campeones.

El Sevilla visitará el Calderón muy tocado tras el varapalo sufrido en tierras inglesas, aunque con la obligación de no perder comba ni puntos en sus aspiraciones por acabar la Liga lo más alto posible, ya que se encuentra en tercera posición con 57 puntos, tres menos que el Barcelona y cinco que el Real Madrid, que tiene un partido menos.