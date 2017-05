Sergio Cruzado anuncia su retirada

El jugador del PAN Moguer Sergio Cruzado ha anunciado a través de una carta su adiós al balonmano en activo. Cruzado señaló que "creo que en los últimos meses una de las frases que más he repetido es: "Me retiro". He contado partidos, entrenamientos, en voz alta, para mí mismo, en mi casa, en la pista, en todos lados y a todo el mundo, pero todo para conseguir que yo mismo me enterara".

"Ya el año pasado una idea comenzó a rondar mi cabeza. Con boca chica y con muchos sentimientos encontrados, cambios personales y profesionales. Recuerdo como rompí a llorar el último partido de liga en Córdoba pensando que podía ser el último". Ahora "llega el momento de cerrar esta etapa maravillosa de mi vida, ahora que he conseguido apreciar y valorar todo lo afortunado que he sido, todo lo que he recibido de mi deporte, ahora me despido de él en la pista, donde siempre estará mi corazón".