Seguir en racha, objetivo del Atlético Onubense

El Atlético Onubense quiere seguir creciendo y manteniendo su buena racha, para lo que busca puntuar en su visita al Arcos.

El filial albiazul, 17º con 16 puntos, afronta el duelo en un buen momento tras dos triunfos y un empate, aunque los partidos a domicilio están siendo su asignatura pendiente (un triunfo, un empate y cinco derrotas). Los jugadores buscarán un triunfo para brindárselo a su técnico, Jesús Vázquez, por su reciente paternidad. No obstante, el entrenador no podrá dar continuidad a su once, que presenta varias bajas; Víctor Barroso está con el primer equipo, mientras Gustavo, Misffut e Iván Robles deben cumplir un partido de sanción. La convocatoria la integran Vichi, Toni, Andrés, Diego Vargas, Manu Torres, Cerpa, Rafa, Soler, Iván Martín, Nené, Miguel Fernández, Juanma, Iván Arenas, Terán, Luis Aguilar, Iván Hujo.

El Arcos es 8º en la tabla con 22 puntos, llega en un buen momento al partido (tres victorias y un empate), pero es más sólido como visitante que como local, ya que en casa ha ganado tres partidos, perdido tres y empatado uno.

ALINEACIONES PROBABLES

Arcos: Miguel, Giráldez, Gómez, Juan Gabriel, Oca, Manzano, Melo, Iván Jiménez, Sánchez, Garrido y Juan Gómez.

Atlético Onubense: Vichi, Ale Soler, Iván Navarro, Juanma, Andrés, Cerpa, Iván Martín, Miguel Fernández, Nené, Manu Torres y Diego Vargas.

Estadio: Antonio Barbadillo (12:30).