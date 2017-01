Savia nueva para reforzar al Cajasol

El Fundación Cajasol Sporting presentó ayer en el Salón Rojo de la Casa Colón de Huelva a sus tres nuevos fichajes que refuerzan la plantilla de cara a la segunda vuelta liguera. Laura Rus, cara conocida para la afición sportinguista, Jenni Danielsson, joven y prometedora futbolista finlandesa, y Nayeli Rangel, también joven pero muy experimentada centrocampista mexicana, completan una plantilla de garantías.

Manuela Romero Landa, presidenta del club, dio la bienvenida y aseguró que los fichajes se han ajustado al presupuesto con el que cuenta el club. Seguidamente, Antonio Toledo, técnico y director deportivo, afirmó que "hacía ya un par de meses que pasaba por nuestra cabeza hacer algunos cambios en la plantilla del primer equipo para afrontar los 15 partidos que quedan. Con estos cambios la principal idea es reforzar el centro del campo que, como he venido diciendo a lo largo de la primera vuelta, era el talón de Aquiles del equipo". Además, aseguró que el objetivo es dar un salto de calidad con estos refuerzos para conseguir una plaza en la Copa de la Reina.

El Fundación Cajasol Sporting club ha hecho hincapié en reforzar el ataque buscando una delantera con gol, y un seguro en esa faceta es Laura Rus. La atacante se puede mover por distintas posiciones de arriba y cuenta con la ventaja de que conoce el club y su entorno. Laura Rus, habitual en las convocatorias de la selección rumana, ha jugado durante estos años en las ligas de Chipre, Dinamarca y Corea, antes de volver a Huelva, la que ya fue su casa durante tres temporadas. Para Laura "es una alegría volver al que fue mi primer equipo fuera de Rumania y llego con muchas ganas de marcar goles". Siente que su experiencia fuera de España la ha hecho madurar y es consciente de que regresa a un club en continuo crecimiento.

Nayeli Rangel, capitana de la selección mexicana, pese a su juventud, 24 años, cuenta ya con tres Mundiales a sus espaldas. Desde el club blanquiazul se confía en que aporte su experiencia, su carácter y su ambición ganadora. Para Nayeli "es un reto y un sueño llegar a esta liga que cada vez se escucha más en el extranjero". La centrocampista se encuentra ilusionada y está lista para dar el 100% y aportar cosas positivas a la plantilla. Su primera experiencia en el entrenamiento de ayer fue positiva y afirma que "me gusta lo que he visto y lo que he sentido, gusta la sensación del fútbol de aquí, que se diferencia mucho del fútbol americano".

Jenni Danielsson, una de las promesas del fútbol de Finlandia, es habitual en la convocatoria de selección absoluta pese a sus apenas 22 años. La finlandesa se desenvuelve a las mil maravillas en el medio campo y posee una gran visión ofensiva. Jenni se siente muy contenta e ilusionada con esta nueva experiencia y está deseando jugar su primer partido con sus nuevas compañeras ante la que es su nueva afición.