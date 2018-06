Santana Toscano logra el único oro para Huelva

Un oro (Francisco Manuel Santana Toscano), tres cuartos y otros tantos quintos puestos es el balance onubense en el Campeonato de Andalucía Zonal Occidental sub-14 individual en aire libre, celebrado el sábado en Carmona (Sevilla), con participantes de categoría infantil de Cádiz, Córdoba, Sevilla y Huelva.

En categoría masculina compitieron 9 atletas, sumando 1 oro y dos quintos puestos. En triatlón A, 13° con 761 puntos Juan Pérez Gómez (independiente). En triatlón B 5° con 1.064 Andrés Guerrero González (Alamillo de Sevilla), y 9° con 879 Raúl Muñiz Iglesias (Curtius). En triatlón C, 7° con 703 Federico Ramos Carrasco (Isla Cristina). En triatlón D, medalla de oro con 1.670 puntos Francisco Manuel Santana Toscano, 5° con 1.114 David Santana Toscano y 12° con 879 Juan Antonio de la Palma Porro, los tres de Isla Cristina. En triatlón E, 7° con 651 Alberto Orta de la Palma (Isla Cristina), y 8° con 373 Pablo Salas Rodríguez (Isla Cristina).

En féminas, con 17 atletas, destacar tres cuartos y un quinto puestos. En triatlón A, 4ª con 1.290 puntos Isabel María Pérez Villegas (Ciudad de Lepe), 7ª con 1.224 Andrea González Quijada (C. Lepe), 10ª con 1.031 Elena Gómez Escalante (Curtius), 12ª con 1.002 Erika Salomón Romero (Arcoiris), y 15ª con 970 Mariola Domínguez Parra (Punta Umbría).

En triatlón B, 4ª con 1.389 Andrea Barroso Romero (Curtius), y 6ª con 1.191 Julia Camacho Muriel (C. Lepe). En triatlón C, 4ª con 1.169 Noelia Pelado Asensio (C. Lepe), 8ª con 1.073 Cecilia Ariz Rojo (Curtius), 12ª con 847 Olivia Santana Carfora (Isla Cristina), y 13ª con 801 Miranda Vázquez Cobos (Isla Cristina).

En triatlón D, 9ª con 919 Eva María Martín Fernández (Isla Cristina), 12ª con 818 Ana Morgado Alfonso (C. Lepe), y 16ª con 644 Marta Santos Cortés (C. Lepe). Por último, en triatlón E, destacar la 5ª plaza con 1.388 de Olivia Rodríguez Oria (C. Lepe), la 14ª con 1.152 de Lucía Rosado Cáceres (Curtius), y la 15ª con 1.112 de Inara Neira Vázquez (Curtius).