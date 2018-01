Sanción de diez minutos a Sainz

Los comisarios deportivos del Dakar declararon culpable a Carlos Sainz del incidente durante la quinta etapa, la que transcurrió entre La Paz y Uyuni, que protagonizó con el quad de Kees Koolen. Aunque el piloto madrileño declaró no haber tocado al holandés, parte del jurado deportivo tomó la decisión de sancionarlo con 10 minutos. Bruno Farmin, jefe de Peugeot, anunció que presentará un recurso a la sanción a Sainz, quien pese al castigo conserva el liderato en la modalidad de coches con una cómoda ventaja de 56 minutos y 37 segundos sobre el segundo clasificado, el piloto qatarí Al-Attiyah.

Ésa fue la noticia de una jornada del Dakar, la novena, cancelada a causa de las adversas condiciones meteorológicas reinantes en la región. En el campamento base del rally no se hablaba ayer de otra cosa que no fuera la reclamación presentada por Koolen contra Sainz, a quien había acusado de haberle golpeado el quad durante un adelantamiento ejecutado en el transcurso de la etapa cronometrada número cinco, entre Arequipa (Perú) y La Paz (Bolivia), y no haberse detenido para socorrerlo o interesarse por su estado de salud.

Después de declarar ante los comisarios de la carrera, Sainz había asegurado a los periodistas presentes que no había habido contacto alguno entre los dos vehículos. Sus argumentos fueron que ni sintió el golpe ni tampoco pudo ver ninguna incidencia con el piloto holandés por el retrovisor de su Peugeot.

Sainz añadió asimismo que era probable que Koolen no se viera afectado por la supuesta colisión, pues el holandés continuó en carrera y marcha octavo en la clasificación general de quads que lidera el chileno Ignacio Casale.

Las reclamaciones presentadas por Koolen estaban dirigidas igualmente contra el francés Stephane Peterhansel, que se encuentra tercero en la general, y contra Al-Rahji, excluido de la competición por los mismos motivos de la acusación a Sainz, según informaron a la agencia Efe fuentes de la organización del Dakar. La carrera enfila desde hoy en el infernal calor del noroeste de Argentina su recta final, último acto de este rally convertido en una prueba de supervivencia, en el que más de cien participantes ya han abandonado ante la dureza de todas las etapas.