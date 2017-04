Sanabria y Piccini, bajas para Balaídos

El Betis prepara el encuentro de mañana a partir de las 16:15 en Balaídos, y lo hace con dos ausencias notables, la del lateral italiano Cristiano Piccini, con una neuritis en un pie, y la del delantero paraguayo Tonny Sanabria, con una entesitis en el aductor derecho. Ambos jugadores fueron descartados para el duelo ante el Celta tras el entrenamiento que realizó el cuadro verdiblanco en la jornada de ayer, una sesión que se celebró a puerta cerrada en la ciudad deportiva heliopolitana y que tuvo un "fuerte componente táctico", según el club, que informó de que Sanabria alternó el gimnasio con ejercicios de recuperación sobre el césped al igual que Piccini, quien se sometió además a un tratamiento de fisioterapia.

El entrenador bético, Víctor Sánchez, contará, por tanto, para Balaídos con las bajas seguras de estos dos lesionados y las del central argentino Germán Pezzella y del centrocampista francés Jonas Martin, quienes tendrán que cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

Víctor Sánchez: "Berizzo está haciendo un gran trabajo y ahora está recogiendo sus frutos"

El Real Betis inició la jornada de ayer felicitando al Celta de Vigo por su clasificación para las semifinales de la Europa League, donde se enfrentará con el Manchester United, aunque ha expresado su deseo de que mañana, cuando se enfrente a los gallegos en Balaídos, "la alegría sea de color verde".

El equipo verdiblanco ha colgado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de felicitación al Celta, que en la noche del pasado jueves consiguió clasificarse por primera vez en su historia para la semifinal de esta competición continental después de empatar en el campo del KRC Genk belga(1-1).

La respuesta de la institución heliopolitana tuvo continuidad en la posterior rueda de prensa que ofertó el técnico del equipo de las trece barras, Víctor Sánchez del Amo. El que fuera jugador del Real Madrid o Deportivo de la Coruña incidió en la idea de enlazar por primera vez en esta temporada dos victorias consecutivas tras la lograda en la pasada jornada en su feudo ante el Eibar, al tiempo que confesó sentir "alegría" por el acceso del Celta a la penúltima ronda del torneo continental. El míster bético señaló sentirse contento "sobre todo por su entrenador", el argentino Berizzo, quien "está haciendo un gran trabajo y está recogiendo sus frutos".

Víctor dijo en rueda de prensa que el conjunto gallego "está haciendo una temporada magnífica" y que ignora si "esa euforia" por la clasificación europea "puede tener repercusión en el partido", si bien quiso insistir en las "muchas virtudes" del Celta, "aunque en Liga no esté tan bien clasificado".

Tras ganarle el pasado domingo al Eibar, el técnico bético lamentó que "pierdes dos partidos y todo parece una catástrofe; los ganas, y...", aunque resaltó que "siempre" trabaja "igual" y que su equipo "compite bien" con el deseo de "que eso se convierta en resultado" y pueda "enganchar dos triunfos". Víctor Sánchez señaló que espera poder ganar dos jornadas seguidas por primera vez en lo que va de temporada porque "en una corriente positiva, todo parece mejor pero eso es sólo fruto del trabajo"; si bien "un profesional debe prepararse para todo, para momentos buenos y malos".

El preparador madrileño, no obstante, no quiere dar la salvación por hecha puesto que "en diciembre, todos daban ya por descartados a los de abajo" y, sin embargo, "no se puede uno confiar hasta que las cosas no sean matemáticas porque todos los equipos van a apretar hasta el final".