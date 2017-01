El San Roque pide sitio arriba

El San Roque de Lepe ya es el primer perseguidor de los equipos que están en puestos de play off de ascenso. La victoria conseguida ayer sobre el Cabecense, unida al resto de resultados de la jornada en el grupo X de Tercera, dejan al equipo lepero en la quinta plaza de la clasificación, solo tres puntos por detrás del Écija, cuarto clasificado, lo que viene a confirmar que todavía está a tiempo de pelear por el que era su objetivo al principio de temporada: el ascenso a 2ª B. Y todo ello a pesar del mal comienzo de competición que había tenido.

En su primer partido sin Pablo Aguilera, el San Roque de Lepe quiso demostrar que también sabe crear peligro sin el que hasta el momento es su máximo goleador, y arrancó el partido con el intento de encerrar al equipo de Las Cabezas de San Juan con un juego rápido y al toque y con aperturas rápidas a las bandas para la llegada de sus laterales, sobre todo Fran Ávila por la izquierda. La primera llegada sobre el área visitante llevó la firma del lateral zurdo aurinegro, pero la defensa cortó su centro desde línea de fondo.

En medio del dominio inicial lepero, el Cabecense se acercó por primera vez sobre el área local por medio de una falta lateral botada por Guti que estuvo muy cerca de sorprender a Bocanegra sin que nadie, ni atacantes ni defensores, tocasen un balón que acabó por salir fuera muy cerca del palo izquierdo de su portería. Una contra del San Roque después de un córner mal sacado por el Cabecense pudo hacer subir al marcador el primer gol local por medio de Higor Rocha, pero el delantero aurinegro se encontró con una buena respuesta de Revuelta.

A partir de entonces el partido decayó en su ritmo, motivado sobre todo por los cambios que se vio obligado a introducir antes de la media hora de juego el técnico visitante, Manuel Luque, por las lesiones de dos de sus futbolistas, Manu y Guti. Estos parones parecieron no sentarle bien a algunos jugadores del San Roque y un error de entendimiento entre el central Juanma y su portero Bocanegra en el minuto 32 estuvo a punto de aprovecharlo Dani Muñoz, pero su remate con la portería vacía acabó fuera tras tocar en la base del poste. Y si fue clara la ocasión del Cabecense, no lo fue menos la que tuvo el equipo lepero en el minuto 39. Pero Nico Gaitán no supo acertar con la portería de Revuelta, cuando lo tenía todo a su favor tras una gran galopada de Higor Rocha por banda derecha al marcharse en velocidad de varios contrarios y servir sobre el área chica un balón que parecía gol o gol. Al descanso se llegó tras un par de llegadas de peligro del delantero visitante Pulet.

El comienzo de la segunda mitad volvió a tener protagonismo aurinegro con una llegada de Ekedo hasta línea de fondo a los 15 segundos de la reanudación, pero Revuelta tapó el centro del centrocampista ecuatoguineano con Higor Rocha a la espera del remate. Este buen arranque lepero no tuvo continuidad y se pasó a una fase sin dominador claro, solo un par de llegadas del San Roque que resolvió Revuelta con seguridad alteró el guión de estos minutos.

El técnico aurinegro también pareció darse cuenta de que así iba a ser difícil ganar el partido e introdujo un par de cambios muy ofensivos al dar entrada a Camacho y Gerardo, en lugar de Nico Gaitán y Alex Hornillo, aun a riesgo de dejar desguarnecida la retaguardia. El efecto de los cambios se hizo ver pronto y en el lapso de tiempo que va del minuto 71 al 74 el San Roque cobró una ventaja de dos goles, el primero de Higor Rocha y el segundo de Gerardo, tras jugadas de Fran Ávila por banda izquierda, la segunda con la colaboración también de Lúa.

La expulsión, muy dudosa, de Juanma con roja directa en el minuto 79 en una jugada que acabó en gol para el Cabecense, obra de Reguera que remachó desde cerca el rechace del larguero al lanzamiento de Burrita tras la consiguiente falta, pudo complicar el triunfo aurinegro, pero esta vez, y no como en la ida, el San Roque supo llegar al final del partido con ventaja en el marcador.