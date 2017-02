El San Roque pasa examen ante el líder

Hoy solo vale la victoria. Habrá alguien que califique de exagerada esta afirmación, pero si el San Roque de Lepe quiere seguir aspirando a disputar la fase de ascenso a 2ª B, no puede dejar pasar una oportunidad más de conseguir un triunfo ante uno de sus rivales directos en la pelea por las cuatro primeras posiciones de la clasificación.

La aventura es evidente que no va a ser fácil porque el equipo que hoy visita el Ciudad de Lepe a partir de las 12:00, en partido declarado como Día del Club por la directiva aurinegra, no es otro que el Real Betis B, líder del grupo X de Tercera División con 51 puntos, 13 por encima del conjunto lepero que, junto al Sevilla C, son los inmediatos perseguidores de los equipos que ocupan en la actualidad puestos de play-off.

Esa brecha de 6 puntos que separa al San Roque del Écija, cuarto clasificado con 44 por los 38 que tiene el cuadro aurinegro, lo obligan a pelear por esa victoria que, en caso de producirse, sería la primera sobre uno de los equipos de la zona alta de la tabla y que además serviría para vengar el duro 5-0 sufrido en la primera vuelta en el duelo disputado en la Ciudad Deportiva verdiblanca.

El entrenador del San Roque, David Torres Chiqui, podrá contar ya hoy con los dos fichajes llegados a la plantilla al cierre del mercado de invierno, los extremos procedentes del Atlético Sanluqueño Alberto Jiménez y Dani del Moral, además de la otra incorporación a la disciplina aurinegra, el delantero Lobo, que ya tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos con su nuevo equipo la pasada jornada en la derrota sufrida en terreno del Algeciras.

El director deportivo del club lepero, Manolo Santana, manifestaba en días pasados que "a pesar de la salida de Pablo Aguilera, que lo condiciona todo, en líneas generales y haciendo un balance de la plantilla con lo que ha entrado y lo que ha salido, creo que hemos mejorado, y bastante. Con la llegada de dos jugadores de banda le hemos dado al equipo una variedad que no tenía antes".

Además, se congratulaba de haber podido aguantar en la plantilla a algunos de sus futbolistas que habían tenido ofertas de otros equipos, y que espera que jueguen un papel importante en lo que resta de temporada.

Así, Chiqui, una vez conocido que ya no podrá contar con los jugadores que han salido, el mencionado Pablo Aguilera, además de Lúa y David Pérez, recupera para la cita de hoy al central Juanma, ausente por sanción en Algeciras, mientras que sigue sin poder contar por lesión con Álex del Río. Se espera que Juanma vuelva al once titular, mientras que habrá que ver si alguno de los nuevos sale de inicio o tendrán que esperar su oportunidad desde el banquillo de los suplentes.

La dificultad a la que se enfrenta hoy el San Roque se puede comprobar simplemente mirando los números que atesora el filial bético que entrena José Juan Romero: 51 puntos en 24 partidos, fruto de 16 victorias, 3 empates y solo 5 derrotas; 51 goles a favor por 24 en contra; y lo que es más llamativo, 16 puntos de los últimos 18 posibles, lo que habla bien claro del momento de forma en el que llega hoy a Lepe.

El técnico del Betis B, que cuenta con las bajas por lesión de Aitor, De la Hoz y Ojog, comentaba ayer a la web oficial del club verdiblanco que la de hoy era "una de las salidas más complicadas que nos quedan esta temporada", además de afirmar que el San Roque "es uno de los grandes de la categoría. A nivel de plantilla es al que más hay que respetar porque casi todos sus futbolistas tienen ascensos a Segunda B y temporadas disputadas en esa categoría. Tenemos máximo respeto porque podemos estar hablando de uno de los equipos más potentes de la categoría".

La rivalidad surgida en los últimos años entre el equipo lepero y el filial bético, forjada en una trayectoria paralela de ambos conjuntos en las últimas temporadas con ascensos y descensos de la mano entre Tercera y 2ª B, le otorgan al partido de este mediodía otro aliciente más para que la presencia de aficionados aurinegros en las gradas del Ciudad de Lepe sea un factor más para ayudar a su equipo a conseguir una victoria que mantenga abierta las opciones de ascenso, a pesar de que los socios tengan que abonar la mitad del precio de la entrada, 5 euros, mientras que para el público en general es de 10.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque: Bocanegra; Fran Lepe, Juanma, Álex Hornillo, Fran Ávila; Nico Gaitán, Ekedo; Selu, Camacho, Gerardo; Higor Rocha.

Real Betis B: De la Calzada; Paco, Pozo, Nacho, Júnior, Hinojosa, Francis, Kiki, Juanma, Narváez y Loren.

Estadio: Ciudad de Lepe (12:00).