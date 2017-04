El San Roque se la juega

Ahora no se puede fallar. Después de conseguir recortar en solo tres jornadas los nueve puntos de desventaja que tenía con la zona de play off y dejarla solamente en dos, sería imperdonable que el San Roque no se hiciera hoy con la victoria en el duelo que le enfrenta al Castilleja. En la jornada 29 y tras el empate en casa ante el Recreativo B, el equipo lepero, no solo tenía esa distancia de nueve puntos con la cuarta plaza, ocupada en ese momento por el Écija, sino que tenía a otros tres equipos incrustados entre medias. Sin embargo, en un ejercicio de solvencia, ambición y, por momentos también, de buen juego, la escuadra entrenada por David Torres, Chiqui, ha sido capaz de contrarrestar gran parte de su desventaja y de superar a los rivales que tenía por medio hasta llegar a la quinta posición que ahora ocupa con 53 puntos, por los 55 que tiene el Algeciras, actual inquilino de la ansiada cuarta plaza.

En estas tres jornadas el conjunto aurinegro ha sido capaz de derrotar consecutivamente al CD San Roque remontándole en los minutos finales en su propio terreno, superar con claridad al líder Arcos en el Ciudad de Lepe, y finalmente a un rival como el Atlético Espeleño en su propio feudo y de nuevo remontando.

Por eso y por si en algún momento el equipo sufriese algún bajón en el partido de hoy frente al Castilleja, la directiva del San Roque ha querido, con la promoción de que los niños asistan gratis y que cada socio pueda invitar a un acompañante, que sea la afición aurinegra, en su papel de jugador número doce, la que ayude a sus futbolistas a conseguir esa victoria que le acerque un poco más al play off de ascenso. Un objetivo que durante muchas fases de la temporada se ha podido ver como prácticamente inalcanzable, pero que ahora parece al alcance de la mano.

La única baja segura es la de David Llano, que vio la semana pasada en Espiel su quinta amarilla, y se mantiene la duda sobre la participación de Álex Hornillo. En cualquier caso, el técnico aurinegro cuenta con recursos suficientes para doblegar hoy a un Castilleja que lleva más de una vuelta sin ganar fuera. La recuperación de Alberto Jiménez, unida al buen momento de forma de hombres como Higor Rocha o Dani del Moral, más la aportación de Gerardo, Camacho, Selu y las internadas de Fran Ávila por la izquierda, además del aprovechamiento de las jugadas a balón parado, parece que son argumentos suficientes para que el San Roque encuentre el camino del gol. Mientras, el Castilleja llegará hoy a tierras leperas en una situación clasificatoria relativamente tranquila, pero no puede descuidarse si no quiere complicarse la vida en el tramo final de la liga regular.

El morbo en el partido lo pone la presencia en las filas del Castilleja de Alberto, mediapunta que el San Roque quiso fichar en el mercado de invierno. La operación finalmente no pudo cerrarse por la oposición del equipo al que pertenecía y sigue perteneciendo, lo que provocó un desencuentro entre ambas directivas, con cruces de declaraciones que no llevan a ninguna parte.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque: Bocanegra; Álex del Río, Juanma, Pedro Baquero, Fran Ávila; Jorge Vázquez, Ekedo; Gerardo o Alberto Jiménez, Selu o Camacho, Dani del Moral; Higor Rocha.

Castilleja: Tomás Romero; David González, Juan, Jaime, Nene; Miguel Sánchez, Peli, Dani Casado, Alberto, Sergio y Titi.

Árbitro: Santizo ÁlvarezSevilla)

Campo: Ciudad de Lepe (12:00).