El San Roque alimenta con goles su sueño

Habrá que esperar a la última jornada para saber si el San Roque de Lepe consigue acceder al play-off de ascenso a Segunda División B. El equipo lepero hizo sus deberes derrotando con comodidad al Atlético Antoniano continuando con su gran racha de juego y resultados, pero también Écija y Algeciras vencieron en sus respectivos compromisos dejando la resolución final de quién disputa la fase de ascenso.

Consciente de lo que había en juego, el San Roque de Lepe salió dispuesto desde el primer momento a buscar la portería de Pedro y ya en el segundo minuto de partido el portero lebrijano se vio obligado a intervenir para repeler un centro de Selu desde línea de fondo al que no llegó Higor Rocha por centímetros. No estuvo tan afortunado el arquero visitante en el minuto 5, probablemente tapado por su defensa, para detener el remate flojo, pero muy colocado con el que Fran Ávila culminaba una jugada personal para hacer el primer gol de su equipo.

El Atlético Antoniano, que no llegaba precisamente de paseo al Ciudad de Lepe al estar jugándose sus opciones de permanencia en Tercera División, intentó estirarse en busca del empate, pero no pasó de un par de balones cruzados alguna falta lejana que no inquietaron a Bocanegra.

Todo lo contrario que el San Roque, que en su siguiente llegada sobre el área rival hacía su segundo gol por medio de Camacho, que al segundo intento lograba batir a Pedro tras llegada de Higor Rocha a línea de fondo y pase de la muerte sobre el área chica lebrijana.

Esta vez sí respondió el Antoniano al segundo golpe asestado por el San Roque con un preciso lanzamiento de falta de Joaquín desde el borde del área ante el que Bocanegra no pudo hacer más que mirar cómo entraba en su portería.

Sin embargo, este gol en contra no hizo mucha mella en el ánimo aurinegro, embalado como va en las últimas semanas en su persecución de la zona de play-off, y no hizo falta esperar mucho tiempo para que los hombres de Chiqui, ayer en la grada por sanción, volvieran a abrir brecha en el marcador, en esta ocasión por medio de Alberto Jiménez que recogió un buen cambio de juego de Selu y de tiro raso hizo el tercer tanto lepero, un gol que dejó, ahora sí, sin respuesta al Atlético Antoniano, al menos hasta que concluyó la primera mitad.

A la vuelta de vestuarios quiso el equipo de Lebrija dar un paso adelante intentando acortar distancias, pero bastó una nueva carrera de Higor Rocha superando a la defensa contraria para que el gol volviese a rondar el área del Antoniano. No fue así porque entre el remate de Selu y el fondo de las mallas se interpuso la cabeza de Juan Lucas para impedir bajo palos el que habría sido el cuarto gol del San Roque.

Esa ocasión volvió a darle al equipo lepero la iniciativa en el juego y a partir de entonces las ocasiones comenzaron a sucederse de nuevo en el área visitante. Camacho con un tiro raso desde el borde del área que salió cerca del palo, Alberto Jiménez peinando fuera por muy poco un centro-chut de Selu, el propio Selu con un disparo duro pero centrado que detuvo con apuros Pedro, Nico Gaitán con un remate desde cerca que no encontró puerta, Gerardo de cabeza, Fran Lepe rematando al palo… Todos ellos buscaron sin acierto ampliar la ventaja lepera. Y en medio de este carrusel de ocasiones locales, el único intento del Antoniano por recortar diferencias lo tuvo en sus botas Carlos en el minuto 64, pero Juanma se arrojó al suelo tapando el remate del lateral izquierdo visitante.

Así las cosas y Viendo que el San Roque no acababa de sentenciar el resultado, el Antoniano se animó en el tramo final del choque, siempre en jugadas a balón parado con Joaquín como protagonista. El fino interior sevillano buscó repetir de falta directa, esta vez más lejana, con un disparo junto al palo, y a continuación con una serie de saques de esquina que no acabaron en gol de verdadero milagro, en dos ocasiones porque el balón se encontró con el larguero y en otra porque Juanma despejó el balón sobre la línea.

Una rápida contra culminada por Fran Lepe con asistencia generosa de Camacho abortó cualquier susto final para la afición lepera que todavía pudo celebrar un quinto gol, obra de Dani del Moral cuando el reloj se acercaba al minuto 90.