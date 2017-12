El San Juan roza la machada

El Telwi San Juan rozó la proeza ante el Icom Udea, que ganó ayer uno de esos partidos que sólo se adjudican los equipos que acaban siendo campeones. A los locales, que siguen líderes e invictos, se les atragantó la propuesta del Telwi San Juan, hasta el punto de que necesitó tirar de todo en la última manga para voltear el marcador. El auténtico héroe del encuentro fue Austin Mofunanya, que se fajó por dentro y acabó el choque con 29 puntos y 12 rebotes (37 de valoración). Su papel fue clave en la derrota de los sanjuaneros, a quienes a pesar del marcador final hay que reconocerles el gran partido.

El Telwi San Juan llegó a Algeciras dispuesto a hacer una exhibición de su virtud. Puso en práctica una no defensa que tiene mucho de ruleta rusa, pero que le salió bien. Ese juego coral que exhibe Udea no apareció, sus jugadores no acertaban en lanzamientos realmente cómodos y los sanjuaneros conseguían mantenerse por delante, hasta disfrutar de un 25-36 después de un parcial de 9-0. Al descanso ya había recortado algo la escuadra de casa (32-37).

Un parcial en el último cuarto de 11-0 fue decisivo para el triunfo de los locales

El tercer cuarto se movió por los mismos derroteros y fue en el último cuarto con una defensa mixta y el gran trabajo de Mofunanya cuando un parcial de 11-0 llevó a Udea a colocarse en una situación de ventaja que supo administrar hasta el final.

El Telwi San Juan lo dio todo en una cancha inexpugnable para dedicar la victoria a Celes Vizcaíno. No pudo lograrlo, pero el homenaje sobre la cancha del equipo a su entrenadora fue para quitarse el sombrero en las circunstancias más difíciles posibles.