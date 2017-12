Rusia 2018 cobra vida

El movimiento en el lobby del hotel de la FIFA es incesante. Entrenadores y asistentes de distintos rincones del mundo ingresan y salen a toda hora, casi siempre con la prisa que exigen las temperaturas bajo cero de Moscú. Buena parte del planeta fútbol está reunido en la capital rusa para ver cómo el Mundial de Rusia adquiere su forma definitiva. El sorteo de hoy dará cuerpo al evento deportivo más potente de 2018, ese megaacontecimiento que cada cuatro años deja en un segundo plano toda actividad humana que no se llame fútbol. Grupos, rivales, sedes, traslados: la hoja de ruta que deberán atravesar las 32 selecciones entre el 14 de junio y el 15 de julio del 2018 quedará definida a partir de las 18:00 en la sala de conciertos del Palacio del Kremlin.

Unas 6.000 personas, entre ellas los entrenadores de 30 de los equipos, leyendas del fútbol y los altos cargos de la FIFA y el Gobierno local, seguirán en vivo la ceremonia que se realizará en el corazón del poder político ruso. Y millones más lo harán por televisión en todo el planeta, entre ellos los propios protagonistas.

"Pondré algo de popcorn (palomitas) en el microondas y me juntaré con familia y amigos", prometió el brasileño Neymar, uno de los hombres llamados a brillar en Rusia. "Todos tendremos un ojo puesto en la televisión", añadió.

Será un sorteo muy distinto al de Brasil 2014, al menos en sus contornos. Si a finales de 2013 fue el paraíso de Costa do Sauipe, con su playa, sol y palmeras, el que dio forma a la Copa del Mundo, en 2017 es el gélido invierno moscovita el anfitrión de la gala. Y no pasa desapercibida la diferencia.

Lo siente por ejemplo Jorge Sampaoli, el técnico argentino, que con su abrigo de cuero intenta desafiar unas temperaturas que nunca superan los cero grados. También Fernando Santos, (Portugal), que se anima a fumar dos minutos un cigarrillo en la puerta antes de volver al calor del lujoso hotel Crowne Plaza. A su regreso, el técnico campeón de Europa se cruza con Jan Andersson, el entrenador de Suecia, quien agiliza el check in para poder cenar temprano. Mientras, Ricardo Gareca, el hombre que devolvió a Perú a un Mundial tras 36 años, se distiende con un paseo en barco en el Río Moscova. Sin salir a la cubierta.

Hoy, sin embargo, serán muchos los nervios en el Kremlin. Y también las eternas suspicacias que todo sorteo depara con los mitos -¿lo son realmente?- sobre supuestas trampas y las ya famosas bolas calientes y bolas frías. "Todas las pelotas tienen el mismo tamaño y la misma temperatura. No habrá bolas calientes", afirmó el miércoles Chris Unger, director de competiciones de la FIFA.

Todas las miradas estarán puestas en las manos inocentes de leyendas como Diego Maradona, Diego Forlán, Carles Puyol, Cafú, Laurent Blanc, Gordon Banks, Fabio Cannavaro y Nikita Simonyan, los asistentes de lujo de un evento que tendrá como maestro de ceremonias al ex futbolista inglés Gary Lineker y a la periodista rusa Maria Komandnaya.

"Ya he participado en sorteos anteriores, pero nunca en una Copa del Mundo y la expectativa es diferente", comentó Cafú. Junto a las demás leyendas, el ex lateral brasileño participó ayer de unos los últimos ensayos del sorteo. Allí no estuvo Maradona, que prefirió quedarse descansando tras llegar por la madrugada a Moscú.

Una de las bolas más temidas, sin duda, será la de España, una de las potencias que quedó en el bombo 2 y que deberá medirse a alguno de los ocho primeros cabezas de serie. En el bolillero 1, definido por primera vez en base al ranking FIFA, estarán Rusia (anfitrión), Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia.

Rusia ya tiene asegurado jugar en el Grupo A y disputará el partido inaugural en el estadio Luzhniki. Los otros siete equipos del bombo 1 se distribuirán entre las zonas B y H. A continuación se sortearán los cuencos 2, 3 y 4, cada uno de los cuales está conformado por ocho equipos. El bombo 2 tiene, además de España, a Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. El 3 a Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal e Irán. Y el 4 a Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudí.

No podrá haber dos equipos de una misma confederación en la misma zona, con la única excepción de Europa. El Viejo Continente, con 14 representantes, podrá tener un máximo de dos combinados por grupo. Aunque con una particularidad: cada zona deberá tener al menos un equipo europeo. Esto quiere decir que habrá, suceda lo que suceda, seis grupos con dos europeos y otros dos con uno.

Por su ausencia brillarán en el sorteo equipos como Italia, Holanda, Chile o Estados Unidos. Y también, en otro plano, nombres como el de Joseph Blatter. Será el primer Mundial tras la caída en desgracia del suizo y el primero de Gianni Infantino. Los efectos del FIFA-Gate todavía se sienten a pesar del perfil renovador que busca, pero qué mejor que una Copa del Mundo para pasar página.

El espectáculo será seguido por televisión en más de 200 países y muchos ya empezaron a vivirlo en los últimos días con distintos programas de simulación online del sorteo. Sin embargo, habrá sólo uno que contará y será el de hoy.