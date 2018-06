El Rubias no sabe aún si hará efectivo el ascenso

El CD Rubias todavía no ha decidido si jugará la próxima temporada en la Primera Andaluza o volverá a salir en 2ª Andaluza.

El club rubiato cerró una brillante temporada proclamándose campeón de su grupo y logrando así el ascenso, pero la junta directiva todavía necesita unos días de margen para ver si cuenta con los apoyos necesarios para hacer efectivo el salto de categoría y contar con un proyecto sólido.

El técnico Antonio Barranco ha comunicado que no seguirá después de dos temporadas en el banquillo. "Lo primero es mostrar mi agradecimiento al club, a los jugadores y al pueblo en general; el Rubias me dio la oportunidad de estar en categoría sénior, seré un rubiato más sí o sí y socio; he trabajado súper a gusto, pero considero que el objetivo se ha cumplido y ahora buscaré un nuevo proyecto; tengo varias ofertas y tomaré la decisión antes del día 15".

Por otro lado, el salón multiusos de Cabezas Rubias acogió el fin de semana la entrega de la Copa de campeón del Grupo I de la Segunda Andaluza, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la localidad, Rafael González; el presidente de club, José Manuel Escudero; y Francis Vidal en representación de la Federación Onubense de Fútbol. En el mismo la plantilla del Rubias volvió a recibir un homenaje por su brillante temporada.