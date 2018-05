Rocío Espada quiere subir al podio hoy en Málaga

La triatleta onubense Rocío Espada compite hoy "con la idea de subir al podio" en el Campeonato de España Xterra, que tendrá lugar en el Rincón de la Victoria (Málaga), y con la preocupación por el síndrome de Raynaud que padece y con el que ha convivido durante toda su carrera deportiva.

Este síndrome afecta a la circulación vasos sanguíneos con la exposición al frío y provoca calambres y hormigueos en las extremidades, algo que Espada teme con la exposición al agua en el segmento inicial de natación, para el que se esperan 17 grados.

La deportista onubense de CD Simón Verde DOC 2001, subcampeona nacional hace cinco años, está realizando una gran temporada, con muchas victorias, entre ellas en el Campeonato de Andalucía de duatlón y la semana pasada en el Triatlón de Baza.

No obstante, tiene "incertidumbre" por lo que le pueda afectar este síndrome que le hizo acabar "mal en las manos", "con muchos calambres y rigidez en la espalda" en Baza, donde logró la victoria pese a que la temperatura del agua no era la que ella necesita. "Este problema condiciona toda mi carrera y cinco meses de preparación, pese a que me encuentro como nunca", señaló la onubense, quien afirma que si se tiene que retirar "pues no pasa nada". "Rendir no podré rendir bien, pero daré lo que esté dentro de mis posibilidades".