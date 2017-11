Rocío Espada no se conforma y quiere más

La onubense Rocío Espada aseguró, después de conquistar el pasado domingo en Coín (Málaga) su tercer título de campeona de Andalucía de duatlón cros, que sigue "teniendo margen de mejora" y que ése es su "motor, mejorar día a día" consigo misma.

Espada, que este año también fue campeona andaluza de triatlón cros, declaró que "nunca" ha estado "en este estado de forma", una circunstancia que es lo que le "motiva a seguir". Para la deportista onubense del club Simón Verde Doc 2001, "aquí no hay secretos: se llama trabajo, constancia, sacrificio y humildad", recalcó.

En el reciente Andaluz de Duatlón, Espada firmó una gran actuación, ya que tras seis kilómetros de carrera, veinte de bicicleta y otros tres de carrera, marcó un tiempo de una hora, 48 minutos y 35 segundos con el que aventajó en casi siete y ocho minutos a Beatriz Jiménez (1.55:03) y a María Díaz Perbia (1.56:31), que completaron el podio.

"He trabajado mucho para esta carrera de la mano de Emilio Martín y me he hartado de entrenar", comentó sobre su trabajo con el atleta onubense, que es dos veces campeón del mundo y una de Europa.

Rocío Espada conquistó el título y cumplió, además, 36 años en "un día especial, rodeada" de sus "mejores compañeras", a las que ha dicho que admira y "siempre" valorará "por encima de toda competición". Respecto al campeonato, valoró que tuvo "unos circuitos espectaculares" y control antidopaje "para rematar", por lo que ha felicitado a la organización