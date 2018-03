Robles destaca que España jugó "como un equipo"

El palista Álvaro Robles destacó que España ganó a Suecia (3-2), a priori favorita del encuentro que se disputó el martes en Huelva, clasificatorio para el Campeonato de Europa que se celebrará en Nantes (Francia) en 2019, porque jugaron "como equipo".

Robles, número 1 español, perdió sus dos partidos pero sus compañeros Carlos Machado y Jesús Cantero estuvieron "muy acertados", declaró el onubense a Efe, y no fallaron.

"El equipo ha sumado y es lo importante, que estemos todos para ayudarnos cuando lo necesitamos", expresó Robles, quien lamentó no haber podido ganar ante su gente. El vigente campeón de España, que reside en Alemania, aseguró que se queda con que pudo jugar en su Huelva natal y que fue "mucha gente" a verlo.

"No veo que me haya perjudicado el ambiente. Tenía unas ganas de agradar enormes pero no he podido dar la mejor versión", opinó Robles, quien reconoció que su temporada es "muy larga" y que juega y viaja "mucho" y no siempre "se puede estar al máximo nivel".