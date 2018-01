El Riotinto se impone al Tharsis y lo mete en apuros

El Riotinto Balompié consiguió una victoria de oro en su visita a Tharsis, en el derbi minero por excelencia de la provincia.

Los minutos iniciales de tanteo hacían ver la importancia del choque para ambos, puesto que los visitantes necesitaban ganar para seguir en la pelea por eludir el descenso, mientras los locales buscaban tres puntos que les diesen tranquilidad en la zona media de la tabla, y no meterse de lleno en la lucha por la permanencia.

Así, aunque el Tharsis comenzó inquietando tímidamente la portería defendida por Juan, fue el Riotinto el que avisó en el minuto 22, con un centro de Enrique que se paseó por el área rival, encontrando a Carlos López en el segundo palo, que remató al lateral de la red. Poco después, tras un saque largo de Juan, Enrique peinó hacia Abel que se encontraba solo, pero Samu anduvo rápido para evitar el remate del delantero riotinteño. Fueron las acciones más destacadas de la primera mitad, que transcurrió sin excesivo fútbol por parte de las dos escuadras.

En el segundo acto, nada más salir de vestuarios, Abel tuvo una buena oportunidad, pero Samu en dos tiempos atajó su disparo. En el 51, reclamó penalti el equipo local, cuando Diego es derribado en un barullo dentro del área. Tras la polémica, Emmanuel robó el balón llegando a línea de fondo y, en su pase de la muerte, Enrique apareció para establecer el 0-1, llevando la alegría a los pocos aficionados visitantes que se daban cita en el Santa Bárbara.

Siguió insistiendo el Riotinto, ante un Tharsis que no daba síntomas de reacción y, en el 75', un gran pase de Abel acaba con Abelardo derribado por el portero Samu, decretando el colegiado la pena máxima. No obstante, el meta se rehizo de su error atajando el penalti lanzado por Abel. En la contra del mismo, una imprecisión de Juan permitió a Carlos rematar a puerta vacía pero, cuando ya se cantaba el empate, David Guerra apareció para salvar el balón bajo palos. Cuando ya se atisbaba el final, Jona dio el susto al caer desplomado tras un golpe con Enrique, teniendo que ser trasladado en ambulancia. El partido estuvo parado algo más de diez minutos, y en la reanudación, el Tharsis intentó con todo el empate, pero no llegó a lograrlo.