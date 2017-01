Riotinto-Cruceño es el duelo estelar

El Riotinto-Cruceño se presenta como el partido más atractivo de la jornada en la Segunda Andaluza. El cuadro minero, tercero en la tabla, intentará ser el primero en derrotar al líder, que le aventaja en seis puntos y que en la primera vuelta venció por 1-0.

El Nerva, 2º, debe imponer su superioridad ante el Rubias, al igual que el Beas ante el Repilado y el Calañas con el Campillo. Más incierto se presentan el Alosno-Zarza y Valverde-Encinasola.

En el grupo II el Olont no debe tener problemas para mantener su ventaja al frente de la clasificación, ya que recibe al colista Villablanca. El San Juan, segundo y que al igual que el líder no conoce aún la derrota, no lo tendrá nada fácil en su visita al Mazagón. Al acecho está un Rociana que es favorito ante La Palma B.

Completan la jornada el Aljaraque-Hinojos; Lepe-San Bartolomé; y Plus Ultra-Punta Umbría, los tres con ligero pronóstico local.

En la Segunda Andaluza juvenil, Los Rosales intentará sumar su séptima victoria consecutiva y afianzarse como líder en su visita al CD 1889 Escuela de Fútbol Base y Porteros. El Cartaya (2º) debe mantener esa posición ante el Aljaraque (12º). Más oposición deben encontrar San Roque (4º) y S. Alegres (5º), que reciben a Gibraleón (8º) y P. Umbría (7º).