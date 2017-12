Resistencia infructuosa

El Pinzón recupera el liderato gracias a una exigua victoria ante el Atlético Cruceño. El encuentro no tuvo demasiada historia. Los visitantes, conscientes del potencial palermo, plantaron una línea de cinco defensas y cuatro centrocampistas para tratar de cerrar todas las vías de acceso a su portería, consiguiendo minimizar las ocasiones rivales pero regalándole la posesión de balón durante casi la totalidad del encuentro.

La primera parte dejó a un Cruceño muy voluntarioso, al que mantuvo en pie el empate a cero. A pesar del esfuerzo y del derroche de los de Villanueva de las Cruces, el Pinzón contó con alguna que otra ocasión de peso como para haberse puesto por delante. La primera fue para Abelardo, que erró lo que no suele fallar, mientras que la segunda fue para Javi Simó. El mediapunta no falló ante la portería contraria, pero el colegiado anuló el gol por fuera de juego. La decisión del trencilla fue muy protestada por los de Los Príncipes, ya que entendieron que el balón llegaba a Simó procedente de un contrario, por lo que no había situación antirreglamentaria posible.

En la segunda mitad el Pinzón tiró de banquillo y movió ficha para darle una vuelta de tuerca más al encuentro. Así, Juanma Barba tuvo la posibilidad de poner a los suyos por delante con un cabezazo en plancha que se marchó fuera cuando toda la hinchada cantaba el gol. A la siguiente no falló Güi. El zaguero agarró un balón en la banda derecha y trazó una diagonal hasta el vértice del área y desde allí se sacó un zapatazo, con la fortuna de que el balón rozó lo justo en un defensa para colarse por la escuadra de la meta cruceña.

El gol dejó al Cruceño helado, si bien los visitantes no variaron ni un ápice su propuesta y siguieron defendiéndose, mientras que el Pinzón bajó el nivel de intensidad de su juego. Lo escueto del marcador posibilitó que el Cruceño se jugase el empate en un saque de esquina en la última jugada, que, además, llegó a rematar, pero el esférico se marchó fuera y los tres puntos no se movieron del casillero del Pinzón.