Remontada en la despedida

El Fundación Cajasol Sporting cerró la temporada venciendo a domicilio al UD Tacuense por 2-4 en el último partido de la Liga Iberdrola, disputado en el estadio Pablos Abril de Tenerife, donde Antonio Toledo introdujo un único cambio en el once inicial respecto al que derrotó en la anterior jornada al Santa Teresa. Dicha modificación tuvo lugar en la portería del conjunto onubense, donde debutó la meta Anna Reina, quedándose en el banquillo Sara Serrat, quien finalmente no pudo superar sus problemas en el tobillo.

El encuentro comenzó con ambos equipos midiéndose y sin demasiada presión, pues ninguno de los dos se jugaba ya nada. El equipo canario, último clasificado, estaba ya descendido de categoría, mientras que el onubense no tenía ya opciones de clasificarse para la Copa de la Reina. No obstante, las albiazules buscaban terminar la competición en la mejor posición posible y para ello necesitaban ganar y que no lo hiciera el Santa Teresa. Sin embargo, éste último venció 2-1 al Granadilla, por lo que el Fundación Cajasol Sporting finaliza la temporada en la décima posición, con 35 puntos, uno menos que el Santa Teresa y uno más que el Betis.

Así las cosas, los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos equipos. En el minuto 5, un córner favorable al Tacuense es despejado en el área onubense por parte de Anita. Un minuto más tarde una buena internada de Martín-Prieto por la banda derecha finaliza con un centro de ésta a Laura Rus, pero el envío de la delantera salió por la línea de fondo. En el minuto 17 marcaría Anita, pero el tanto no subiría al marcador, anulado por fuera de juego. El que sí subiría sería el que anotó Reichel en el minuto 21 para las locales, que se adelantaban así en el marcador. Buscaba el Fundación Cajasol Sporting la portería rival para igualar el encuentro, con un remate a la media vuelta de Anita a la salida de un córner, que salió rozando el palo.

Sin embargo, volverían a marcar las canarias con una falta en el minuto 33 que lanzó Reichel y que superó por alto a la debutante Anna Reina para hacer el segundo de su equipo y de su cuenta personal. Tal y como pasó frente al Fundación Albacete, las onubenses se veían con un 2-0 en contra antes del descanso y tocaba trabajar para revertir esta complicada situación. Y lo hicieron las chicas de Antonio Toledo. Primero por medio de Analu, que en el minuto 43 remató a las mallas un centro de Elena para recortar distancias y después la capitana Jenny Benítez, que empataba el encuentro al borde del descanso, con un gol de bella factura en su último partido en la Liga Iberdrola, poniendo la guinda así a once temporadas en la élite del fútbol femenino.

Las onubenses buscaron el triunfo en la segunda parte y en el minuto 49 Elena disparó alto desde fuera del área. Diez minutos después Gabi se plantó en el área tras irse en velocidad de sus rivales y picó la pelota ante la salida de la meta local, pero el balón se le marchó fuera. A continuación la tuvo el Tacuense con un mano a mano entre Patri y Anna Reina, que se hizo con la pelota abortando la ocasión de las tinerfeñas.

Seguía buscando la victoria el equipo onubense y en el 74 obtuvo su premio, cuando Anita, la pichichi sportinguista, lograba poner el 2-3 en el marcador. Sólo un minuto más tarde a punto estuvo Gabi de lograr el cuarto. Quien sí lo conseguiría sería Sandra Bernal, que en el minuto 88 estableció el 2-4 definitivo tras convertir en gol un centro de Analu. A punto de morir el choque, Anna Reina salvó a su equipo de encajar el tercero con una estirada en una falta botada por las locales.