El Recre B inicia el año con buen pie

El Recreativo B empezó el año con buen pie ganando al Utrera por 2-0 gracias a los goles de penalti anotados al inicio (Iván Martín, minuto 4) y en la prolongación (Alan, 93). El conjunto de Juanma Rodríguez pone fin así a su mala racha y vuelve a saborear un triunfo once jornadas después, logrando además el goalaverage tras el 1-0 de la primera vuelta.

El encuentro fue ameno, disputado, con ocasiones para ambos conjuntos y marcado por un molesto viento que complicaba el control del esférico. Pronto se le pusieron las cosas de cara al cuadro albiazul cuando Sergio es objeto de penalti por parte de Quico; el colegiado no lo dudó e Iván Martín engañó al meta visitante para poner el 1-0. Poco después, una jugada ensayada de córner acaba con un disparo de Aitor que despeja la defensa.

El Recre B, muy sólido en defensa, daba sensación de peligro ante un Utrera espeso; no obstante, a los 11 minutos un peligroso disparo de Isra lo tiene que taponar Adri casi bajo los palos y luego es Domingo el que lo intenta con un disparo con mucha intención que se marcha fuera. El partido se iguala y continúa el intercambio de golpes; así, en el 25 un gran centro de Salvi está a punto de rematarlo Sergio en la boca del gol; la réplica la da Barrio con un balón al área que acaba con un disparo de Titi que termina en córner. Los últimos minutos antes del descanso tuvieron color local, gozando de tres ocasiones para haber incrementado la cuenta. En el 41 Salvi se planta delante del portero pero éste le gana el mano a mano, y en el 44', Aitor y el propio Salvi tampoco encuentran el premio del gol.

Los primeros minutos de la reanudación fueron del Utrera, teniendo como protagonistas a Barrio (gran acción individual pero su disparo no encontró puerta), Domingo (su tiro lo detiene Sergio Pérez) y Titi (lanzamiento fuera). Al filial del Decano le duraba poco la posesión del balón y eran los visitantes los que controlaban la situación y creaban peligro. Pero a raíz del minuto 60 mejoran los locales y cambia la dinámica. Las oportunidades son para el Recre B; así, primero una falta a Alan en el lateral del área finaliza con un disparo fuera de Salvi (62'); un minuto después llega una gran jugada de Víctor con un pase de la muerte que aborta la defensa, y en el 65 centra Alan y Víctor remata fuera.

El encuentro era un toma y daca, con oportunidades para ambos. Pudo empatar el Utrera el una acción de Titi a la que responde perfectamente el meta albiazul, y poco después (m. 72) llegó otra de las jugadas claves del choque: el Utrera se queda con diez por la expulsión de Blanco por decirle algo al colegiado. A partir de ahí el Utrera bajó muchos enteros, pero el partido seguía abierto porque el Recre B no conseguía la sentencia; el juego se volvió más espeso y tocó sufrir hasta el final. Destacar en el tramo final un buen servicio de Alan que Salvi envía por encima del larguero (75), y un robo de balón en la medular que acaba con una gran internada de Cerpa, pero le faltó culminar y no pudo superar al meta. En el tiempo extra llegó el ansiado 2-0 con un penalti sobre Salvi en un balón largo en el que el portero llega tarde y arrolla al jugador recreativista. Alan no perdonó y anotó un 2-0 que premiaba al Recre B y le da tres puntos de oro para escapar de la zona baja de la tabla y mirar el futuro con más optimismo.

Recreativo B: Sergio Pérez, Soler, Gustavo, Aitor, Víctor (Nene, 88), Cerpa, Sergio (Juanma, 81), Adri Díaz, Salvi, Iván Martín (Miguel, 89) y Alan. Utrera: Ayala, Pepe (Pablo Haro, 79), Quico (Pozo, 79), Mesa, Yoga, Cruz, Barrio (Salvi, 64), Isra, Domingo, Blanco y Titi. Goles: 1-0/Minuto 4. Iván Martín, de penalti. 2-0/m. 93. Alan, de penalti.Árbitro: Francisco de Oses, asistido por Durán Mimun y Mohamed Mimón. Por los locales amonestó a Sergio Pérez, Cerpa, Adri Díaz y Salvi; por los visitantes expulsó por doble amarilla a Blanco (m. 71) y con roja directa al segundo entrenador Francisco J. Montoya (87); amonestó a Barrio, Pepe, Domingo, Cruz, Pozo y Ayala. Incidencias: Partido de la jornada 20, primero de la 2ª vuelta, disputado en los campos de La Orden ante unos 200 espectadores, entre ellos Manolo Zambrano, presidente del Recreativo de Huelva. El jugador local Alberto se lesionó en el calentamiento y en su lugar entró Víctor.