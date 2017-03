El Recre B, a dar otro paso

El Recreativo de Huelva B se mide hoy al Sevilla C (ciudad deportiva Decano del Fútbol Español, 16:30) en un partido correspondiente la jornada 30 del grupo X de Tercera División.

El filial albiazul, 15º en la tabla clasificatoria con 31 puntos, intentará prolongar su buena línea de juego y resultados, ya que acumula seis partidos sin perder, y dar un nuevo paso hacia el objetivo marcado de la permanencia.

Enfrente estará un Sevilla que marcha 9º con 42 puntos y es el rey del empate de la categoría, pues suma ya 12 igualadas. No llega en un buen momento tras cosechar un empate y tres derrotas en sus cuatro últimos compromisos, pero llega con la tranquilidad de tener los deberes casi hechos. En la primera vuelta este choque de filiales acabó con empate sin goles.

El técnico onubense Juanma Rodríguez recupera hoy a Misffut (la pasada semana con el primer equipo) pero pierde a Ale Soler y son duda Adri y Aitor Brioso.

"Miramos cada partido y no vamos más allá; ahora jugamos ante un gran equipo y queremos seguir avanzando para conseguir nuestra meta, que es la salvación", asegura el técnico del Recre B. "La semana ha sido buena en lo anímico porque llevamos seis jornadas haciendo las cosas bien y sumando puntos, pero no tanto en lo físico, puesto que Alejandro Soler terminó tocado el encuentro de San Roque y lo perdemos esta semana, mientras Adri y Aitor Brioso son duda y tendremos que ver si llegan a tiempo; por eso he convocado a 18 jugadores y mañana (hoy) haré los descartes", añadió ayer. Juanma Rodríguez incide en que "a nivel físico nos está pasando factura la acumulación de minutos dado que somos una plantilla corta, pero tenemos que seguir trabajando y ahora vemos el futuro con optimismo" tras la buena marcha del equipo.

El técnico del Recre B elogia al Sevilla, "un rival siempre complicado por más que sea un segundo filial; muchos de sus jugadores han sido internacionales con las categorías inferiores de la selección española y tienen mucha proyección. Es un equipo rico en recursos, de calidad, y con una de las mejores canteras de España".

El filial hispalense es el rey del empate, un resultado "que no firmo antes del partido, porque siempre lo preparamos para ganar; pero durante un encuentro se pueden dar muchas circunstancias y luego a lo mejor no es un mal resultado, pero nosotros vamos a salir a por la victoria", concluye.

La convocatoria del Recreativo de Huelva B la integran Sergio Miralles, Vichi, Andrés, Juanma, Gustavo, Alberto Barrero, Aitor Brioso, Adri Díaz, David Rodríguez, Iván Martín, Misffut, Alan, Miguel Fernández, Nené, Sergio Pérez, Víctor, Dani Rodríguez y Salvi Moya.

ALINEACIONES PROBABLES

Recreativo B: Sergio Miralles, Juanma, Alberto Barrero, David Rodríguez, Gustavo; Misffut, Iván Martín, Alan; Sergio Pérez, Dani Rodríguez y Salvi.

Sevilla: Samuel, Gonzalo, Juanmi, Alberto Villapalos, Abel, Carrascal, Camacho, Cera, Rubén, Diego y Víctor.

Árbitro: Juan G. Gallegos (Málaga).

Campo: Ciudad deportiva Decano del Fútbol Español (16:30).