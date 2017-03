El Recre B continúa disfrutando

El Recreativo de Huelva B prolongó su estado de gracia al vencer al Sevilla C por 3-1, sumar su séptimo partido sin perder y obtener tres puntos de oro que le distancian aún más de la zona de descenso.

El conjunto de Juanma Rodríguez tuvo capacidad de reacción, y tras una primera mitad gris mejoró tras el descanso, consumando la remontada con los goles de Misffut, Miguel Fernández y Salvi. En el tiempo de prolongación de la primera mitad llegó una jugada clave, cuando los visitantes se quedaron con diez jugadores, y pese a que Alan no acertó con el penalti, el desgaste físico hispalense pasó factura tras el descanso.

Al filial del Decano le costó entrar en el choque y de ello se aprovechó el Sevilla C, que a los tres minutos avisó y a los seis se adelantó con un fuerte disparo de volea de Chuma (0-1).

El tanto dejó tocado al Recre B. En una jugada calcada al 0-1 estuvo a punto de repetir Chuma, pero esta vez no tuvo fortuna; en el minuto 11 lo intenta el sevillano Víctor con un disparo que se estrella en el poste y en el 19 la ocasión fue para Juanmi, con un lanzamiento que se marchó fuera.

El conjunto recreativista no podía superar la fuerte presión del rival y empezó a dar señales de vida en el 24 por medio de David Rodríguez, cuyo disparo no encontró puerta. En la jugada posterior el Sevilla casi incrementa la cuenta con otro disparo al palo, esta vez de Juanmi, y a continuación los hispalenses reclamaron un penalti que el árbitro no concedió.

El partido no variaba de rumbo, con un Sevilla haciendo un gran desgaste ante un Recreativo con pocas ideas ofensivas. A la media hora, un disparo de Víctor lo detiene Sergio. Los últimos minutos de la primera mitad fueron frenéticos. Sergio tiene que despejar de puños un disparo de Víctor, y cuando se jugaba el tiempo añadido, Villapalos le da una patada en la cabeza a Gustavo en un córner y el árbitro decreta penalti y le muestra la segunda amarilla. Alan lanzó la pena máxima, pero el portero la adivinó la intención, llegándose al intermedio con 0-1.

El inicio de la segunda mitad fue parecido al de la primera, con el Sevilla C presionando y llegando a encerrar al Recre B en su parcela pese a estar con diez sobre el campo. No obstante, los visitantes no pudieron mantener el fuerte ritmo y fueron pagando el desgaste físico con el paso de los minutos, y a partir de ahí empezó al crecer el filial del Decano.

Las dos primeras ocasiones fueron visitantes, con disparos de Chuma y Gonzalo que se marchan fuera por poco. La respuesta llega con un centro de Salvi que casi acaba con un gol en propia puerta de Abel, que despeja a córner, se saca y Sergio cabecea alto.

En el minuto 61 se inició la remontada. Dani Rodríguez aguanta bien la pelota dentro del área y se la pasa a Misffut, quien pone las tablas con un gran disparo desde la frontal. Lo intenta después Dani Rodríguez, pero sin fortuna, y en el 74' Miguel Fernández ejecuta una falta y pone el 2-1 en el marcador tras tocar el balón en un defensor. Las tornas habían cambiado, el Recre B controlaba la situación y el Sevilla C iba a remolque.

Aumenta la tensión, el árbitro tiene que mostrar varias amarillas y llegan cambios en ambos equipos, los locales para amarrar el resultado y los visitantes para buscar el empate. La emoción se mantuvo hasta el minuto 87, cuando Salvi muestra su olfato goleador, rematando un centro de Misffut que suponía el 3-1 definitivo. Hasta el final, sólo una ocasión reseñable y fue para los locales en el tiempo de prolongación, cuando Salvi marca tras un gran pase de Misffut, pero el colegiado invalida la acción por un fuera de juego inexistente.

Al final, trabajado triunfo de un Recreativo B al que le sonríe la fortuna y ve cómo su trabajo se ve recompensado con puntos.