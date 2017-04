El Recre B cae ante el líder y pisa el descenso

El Recre B dio la cara en su visita a la Ciudad Deportiva del Betis, pero tuvo que volverse de vacío. El cuadro onubense cayó derrotado por tres tantos a uno en un encuentro en el que la iniciativa corrió a cargo del equipo de José Juan Romero, que aprovechó el pinchazo del Arcos ante el Cabecense para ponerse como líder del Grupo X de Tercera División tras vencer en el duelo de filiales.

El encuentro comenzó muy igualado, con el Recre B cerrando bien los espacios y evitando que el cuadro bético llegase con peligro a las inmediaciones de Vichi. Un disparo desde la frontal que se marchó algo desviado fue la única credencial al gol que presentaron los canteranos recreativistas. Sin embargo, la situación que atraviesa el cuadro de Juanma Rodríguez es tan delicada que cada golpe parece irrecuperable. Cuando se asomaba el descanso un Hinojosa penetró en el área y ganó línea de fondo para ponerla atrás donde Francis llegaba para empujar el balón a puerta vacía y poner en franquicia al cuadro verdiblanco en el minuto 40.

Tanto le dolió el gol al filial albiazul que antes de que llegara el asueto fue herido de muerte por el Betis. Una falta escorada a la derecha en la frontal del área albiazul fue lanzada con maestría por Iván Navarro, que superó la barrera y a Vichi para poner el 2-0 en el marcador.

El guión se prolongó durante el inicio de la segunda mitad y poco más tardó el propio Iván Navarro en aumentar su cuenta goleadora después de culminar una buena jugada. Iván Martín acortó distancias en el marcador después de batir a Pedro desde los once metros tras un penalti que el propio guardameta verdiblanco cometió a Salvi. Con más de 20 minutos por delante, y pese al gol visitante, el truinfo local no peligró en ningún momento, aunque el Recre B no dejó de luchar hasta el pitido final.

El Recre B cae al descenso tras el empate del Antoniano en Coria, aunque el cuadro albiazul tiene los mismos puntos que el combinado sevillano a falta de tres encuentros.