El Real Madrid inicia la cuenta atrás en busca del doblete

El Real Madrid iniciará ante el Granada el asalto hacia un doblete (Liga y Liga de Campeones) que no consigue desde 1958, cuando en tiempos de Alfredo Di Stéfano el club blanco levantó dos títulos que desde entonces jamás ha vuelto a lograr a la vez. Aparte del Granada, esperan otras 6 finales que suman 540 minutos para que los hombres de Zidane alcancen ese deseado éxito.

Granada, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta, Málaga y una hipotética final en Cardiff de la Liga de Campeones serán los últimos escollos para una plantilla que sueña con hacer algo grande.

El pulso con el Barcelona, de momento líder con un partido más y con los mismos puntos que el Real Madrid, continúa con pocos encuentros por delante.

Zidane no podrá contar con los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale, mientras que también confirmó que Pepe, aún no recuperado del todo de su dolencia, no viajará a Granada. Sí lo hará Fabio Coentrao, mientras que Raphael Varane, que en la víspera del choque no trabajo con el grupo, es una incógnita.

Zidane, sin Bale, deberá decidir si continuar con el 4-3-3 por el que casi siempre apuesta o, sin embargo, volver a jugar como ante el Atlético con cuatro medios.

Por su parte, el conjunto andaluz llega al encuentro tras certificar su descenso a Segunda División al perder en Anoeta.