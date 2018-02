El Real Madrid decide: ¿Dr. Jekyll o Mr. Hyde?

En vísperas de su primera final de la temporada, el Real Madrid deberá decidir con urgencia qué cara mostrar: ¿Un doctor Jekyll capaz de recuperar un método científico ante el Paris Saint-Germain o un Mr. Hyde incontrolado que quede a merced de Neymar y compañía?

El encuentro del sábado sirvió para abundar en esa versión ciclotímica que el equipo de Zinedine Zidane está mostrando durante la presente temporada. Ganó por 5-2 a la Real Sociedad, después de exhibir una enorme pegada en la primera parte y entregarse a la pereza y el caos en la segunda.

Fueron unos primeros 45 minutos para soñar, si bien es cierto que el conjunto blanco perdió una buena oportunidad de infundir nuevos ánimos en su hinchada. Estuvo cerca, pues en 40 minutos firmó cuatro goles de buena factura, después de pasar por encima de un rival ciertamente mortecino. Pero tras el descanso apareció la peor versión de un equipo que volvió a regalar muchísimo en defensa al conjunto contrario.

La cita ante el PSG será el miércoles en el Santiago Bernabéu con el primer partido de la eliminatoria estelar de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un todo o nada para los blancos, los actuales campeones de Europa, ya muy lejos de la pelea por la Liga española y eliminados de la Copa del Rey. La afrontan lleno de incógnitas, con tantas dudas como certezas. Nada le insufla más ánimos que Cristiano Ronaldo, autor de un hat-trick ante la Real Sociedad. Lleva nueve goles esta temporada en la Liga de Campeones y se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en todos los partidos de la fase de grupos del torneo. Será la carta a la que se agarre el Real Madrid, necesitado de la mejor versión realizadora del atacante portugués para tener opciones frente al PSG.

Otra certeza es que también parece recuperar la mejor versión de Modric y Kroos, dos futbolistas imprescindibles, mientras Marcelo vuelve a ser un lateral generador de mucho peligro por la banda izquierda. Pero junto a semejantes brotes verdes también aparecen contrapesos que inundan de preocupación a los aficionados blancos. Principalmente una defensa que sigue concediendo muchísimo, todo un peligro ante un PSG que se convirtió en el primer equipo en alcanzar los 25 goles en la fase de grupos de la Liga de Campeones. A más de cuatro tantos por partido.

Los centrales Sergio Ramos y Varane no atraviesan por su mejor momento, mientras el equipo se hace larguísimo desde la delantera a la defensa y le cuesta gobernar los partidos, especialmente durante las segundas partes. ¿Deficiencia física o táctica? Nadie lo sabe.

Mientras, Zidane tiene contemplado alinear a la llamada BBC, por más que sólo Cristiano Ronaldo ofrezca garantías. Bale es una incógnita a la espera de ver si alcanza la regularidad a través de un óptimo estado físico y mental. Otra asunto distinto es Benzema, quien sale a abucheo por encuentro de parte de su propia hinchada. No sólo no soporta ya que no haga goles, sino que no aporte ni siquiera influencia en el juego. Ante la Real remató una vez al palo y tuvo varias ocasiones, pero la suerte no la tiene de cara el delantero francés.

Ante la turbia perspectiva de afrontar un final de temporada tan largo como penoso, el Real Madrid necesita frente al PSG su mejor versión, la del campeón de Europa, aquella que sólo mostró en tramos sueltos de la temporada. De momento, al Dr. Jekyll siempre lo acabó devorando Mr. Hyde.