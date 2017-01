Rakitic se entrega a Luis Enrique

El centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic mostró su agradecimiento total al entrenador, Luis Enrique, hasta el punto de mostrarse dispuesto a tirarse por un puente si el técnico se lo pidiera. "Luis Enrique me ha ayudado mucho. Enseguida confió en mí, al igual que mis compañeros, lo que me permitió trabajar con serenidad. Más aún cuando fue el míster quien pidió mi fichaje. Si tuviera que tirarme por un puente por él lo haría sin dudarlo. Con una mirada o una sonrisa te transmite la confianza necesaria para triunfar", afirmó el jugador en una entrevista que ayer publicó la revista francesa France Football.

El jugador, que no se refiere a una posible salida del club, pese a los rumores que lo sitúan en la órbita del Manchester City, reconoció que a lo largo de una temporada "hay altos y bajos" y dijo trabajar para "que los altos duren más que los bajos".

Rakitic afirmó sentir "un gran orgullo" por formar parte del Barcelona, aunque señaló que no se contenta con lo que ha conseguido. El centrocampista reconoce que su labor en el equipo es aportar sentido colectivo al juego y sabe que las estrellas están en la delantera.

"Quiero que mis compañeros sepan que pueden contar conmigo en todo momento. El reconocimiento se gana en el campo, teniendo la actitud adecuada en cada momento del partido", dijo.

Rakitic reconoció que "el hecho de tener los tres jugadores que hay delante cambia forzosamente la forma de atacar". "Hay que saber dejar tu ego de lado para ponerse al servicio del colectivo. Quiero que el míster sepa que si necesita ponerme de portero o de lateral izquierdo haré lo mejor para el equipo", agregó.

El ex sevillista, que se dijo muy influenciado por su padre, aseguró tener una cultura global del fútbol, gracias a su formación suiza y a haber pasado por Alemania y por España. "Tuve la suerte de formarme con una mentalidad suiza, un país multicultural donde se hablan tres o cuatro lenguas. Luego, en Alemania, me alimenté de una mentalidad trabajadora y muy profesional. En España, creo que he aprendido la tranquilidad", comentó.