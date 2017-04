Quinto puesto y diez metales para el Tartessos en Sevilla

El sábado se disputó en las instalaciones del CEAR de La Cartuja de Sevilla el Campeonato de Andalucía de Barcos de Equipo, al que acudió el Club Piragüismo Tartessos Huelva con 29 embarcaciones entre K2 y K4, desde categorías benjamín a veteranos.

Comenzando por los oros, Araceli Alonso y Daniela García en K2 mujer alevín no dieron opción al resto de embarcaciones en una gran carrera, al igual que Javier Carrasco y Pablo Martínez en K2 hombre lnfantil, los cuales llegan claramente destacados.

Eduardo Real y Javier Buendía en K2 hombre benjamín lograron plata en una carrera donde se pudo ver una salida multitudinaria, algo difícil de ver en estas categorías tan jóvenes y que puso en dificultades a muchos participantes debido a la escasa experiencia en embarcaciones de equipo. También plata para Lucía García y Alba Mata en una carrera donde aguantaron la posición de principio a fin y que pone la guinda a una semana fantástica que suma a su bronce en el Campeonato de España de la semana pasada. Mientras, el K4 juvenil formado por José Antonio Zabala, Borja García, Ramiro Guinea y Jairo García, se colgaba la plata en una gran carrera que realizan de menos a más y realizando algunos de los mejores giros de la jornada.

Los bronces se los trajeron a Huelva las chicas cadetes en K2, todas de primer año en la categoría, con Cinta Campos y Laura Charneco, las cuales repiten puesto y medalla formando equipo con Alba González y Luz Rodríguez en embarcación K4, en dos buenas carreras para las mujeres onubenses. Bronce también para otra pareja de mujeres, pero esta vez en categoría veteranas con María del Mar González y Belén Torres, que no acabaron contentas tras una salida dubitativa, sin embargo, no llegaron lejos de sus rivales. Los hombres cadetes se colgaron otro bronce de la mano de Alejandro Alonso y Francisco Torrescusa, que llegaron cuartos en línea de meta en una gran actuación, siendo ambos de primer año, pero se aúpan al tercer puesto del cajón tras la descalificación del segundo K2. Se sumaron al carro de los bronces el K4 hombre infantil de Juan Redondo, Pablo Martínez, Francisco González y Javier Carrasco, con una reñida carrera donde no se aclararon los puestos de honor hasta la recta de entrada.