Quinto puesto para el equipo benjamín del Nuevo Molino

El equipo de la categoría benjamín que ha representado a la provincia de Huelva en el Campeonato de Andalucía de Campeones de Clubes no ha sido, por primera vez en la historia, el Recreativo de Huelva. La hazaña de ser el primer club onubense ajeno al Recre en disputar este torneo ha correspondido al Club Deportivo Cultural Nuevo Molino, un club modesto de barriada, fundado hace 15 años y que se ganó este mérito tras proclamarse campeón de la Segunda División Andaluza en esta temporada.

La gesta no se ha quedado ahí, pues el nivel exhibido por los pupilos de Juan Carlos Álvarez ha ido más allá. De hecho, los benjamines del Nuevo Molino no sólo han logrado un más que meritorio quinto puesto en el campeonato, sino que han sido los primeros que no pertenecen a una cantera de un equipo absoluto, pues sólo han quedado por detrás del Málaga, el Córdoba, el Sevilla y el Granada y se han situado por encima del Sancti Petri (Cádiz), el Linares (Jaén) y La Cañada (Almería).

El conjunto onubense cayó derrotado por 4 a 1 ante el Granada y por 7 a 4 ante el Córdoba, mientras que empató a dos goles frente al Sancti Petri, resultados que, en función de los puntos y el goalveraje de cada equipo, le ha hecho merecedor de la quinta plaza durante el torneo disputado en Calahonda (Granada), donde además el equipo dirigido por Juan Carlos Álvarez fue felicitado por los entrenadores de las escuadras contrarias.

Desde el Club Deportivo Cultural Nuevo Molino se han mostrado "muy orgullosos" por esta "hazaña" conseguida por su equipo benjamín.

El cuadro onubense ha completado una exitosa temporada en la Segunda División Andaluza, en la que ha sido campeón sin perder ni un solo partido y cediendo únicamente un empate. Además, este equipo lleva tres años consecutivos ganando la liga provincial.